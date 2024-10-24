Путин рассказал о числе санитарных и невозвратных потерь ВСУ в Курской области за последний месяц

Потери Украины на Курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани в четверг, 24 октября.

По словам президента, лучше сесть за стол переговоров, чем говорить о количестве погибших и раненых.

«За последние месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, уже 26 тысяч потерь. Тоже санитарные и безвозвратные», — заявил глава Российского государства.

Также Путин отметил, что Украина потеряла около 19 тысяч единиц техники, что больше, чем в прошлом году, на тысячу. А танков, по словам президента, потеряли меньше, потому что их число сократилось в украинской армии.

«Но лучше, чем называть такие цифры… сесть за стол переговоров и вести эти переговоры. Но их не хотят главы киевского режима», — сказал Путин.

Саммит БРИКС проходил в столице Татарстана с 22 по 24 октября. По его итогам прошла пресс-конференция с представителями СМИ разных стран.