В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд. Есть пострадавшие

В Норвегии 24 октября сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший вдоль северного побережья страны из Тронхейма в Будё. На борту находились от 50 до 90 человек. О происшествии сообщает издание VG.

Поезд сошел с рельсов около 14:15. Помимо локомотива, в нем было пять вагонов.

По данным полиции, внутри состава никого не осталось — всем удалось эвакуироваться, но проверка еще продолжается, поскольку у полиции нет списка пассажиров. На рейс было продано 90 билетов, но сколько человек сели в состав, пока неизвестно.