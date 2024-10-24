В Норвегии сошел с рельсов пассажирский поезд. Есть пострадавшие

В Норвегии 24 октября сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший вдоль северного побережья страны из Тронхейма в Будё. На борту находились от 50 до 90 человек. О происшествии сообщает издание VG.
Поезд сошел с рельсов около 14:15. Помимо локомотива, в нем было пять вагонов.
«На месте обнаружены раненые», — рассказал Кеннет Лауритсен из полицейского участка Нордланд, не уточнив количество пострадавших. По данным информационного агентства NTB, полученные людьми ранения — легкой степени тяжести.
По данным полиции, внутри состава никого не осталось — всем удалось эвакуироваться, но проверка еще продолжается, поскольку у полиции нет списка пассажиров. На рейс было продано 90 билетов, но сколько человек сели в состав, пока неизвестно.
По предварительной информации, причиной катастрофы мог стать оползень. К месту происшествия направились геологи, чтобы оценить обстановку.
Из Мушёэна направлен новый состав, чтобы забрать пассажиров.
Пресс-секретарь компании-перевозчика уточнил, что с рельсов сошел локомотив и первый вагон поезда.
Национальный совет по расследованию происшествий был уведомлен об аварии и работает над формированием группы, которая отправится на место для расследования крушения. В ближайших городах открыты центры приема для родственников и пострадавших.
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