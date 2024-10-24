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Происшествия Новые друзья петербуржца оставили его без носков, дезодорантов и ключей от квартиры

Новые друзья петербуржца оставили его без носков, дезодорантов и ключей от квартиры

2 837
4 комментария

Случайное знакомство жителя Невского района с двумя людьми у станции метро «Проспект Большевиков» привело к плачевным последствиям. Новые друзья силой отняли у него все ценное, в том числе носки. Об этом «Фонтанке» стало известно 24 октября.

45-летний петербуржец обратился в отдел полиции с заявлением два дня назад. Он рассказал, что в выходные познакомился с двумя молодыми людьми и пригласил их к себе домой на проспект Пятилеток. Те же открыто похитили у него 500 рублей, паспорт, системный блок, кнопочный телефон, ключи, банковскую карту, ноутбук, три дезодоранта и, что самое страшное, 10 пар новых носков. Материальный ущерб составил 27 000 рублей. Более того, потерпевшему сломали нос.

В среду вечером в квартире на Искровском проспекте сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались юноши 18 и 17 лет. Также в отдел проехал 20-летний петербуржец. Совершеннолетние были помещены в камеру, их младший товарищ провел ночь в спецучреждении. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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Комментарии
4
Cashmare
1 час
даже не считая мелочевку, системник+ноут - 27 тыр. ну и барахло
VKuser6922942
1 час
Мужик решил снять мальчиков у метро. Те- были под солями. Взяли все, что лежало. Судя по сумме и списку похищенного. Неадекват. Мужик тоже в неадеквате что вообще в полицию пошел с подобным заявлением. Он сам то под чем был и что употребляет?
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