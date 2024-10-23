«Серебряный кит» окончательно покинул Неву

Собственник окончательно убрал плавучий ресторан «Серебряный кит» с акватории Невы, как того требовало решение суда. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.

Суд установил, что дебаркадер «ДЖ-39» (официальное название объекта) незаконно прилегал к участку набережной Невы напротив Парка культуры и отдыха имени Бабушкина. В связи с этим владелец должен был убрать плавучий объект, но не сделал это в срок, за что с него взыскали исполнительский сбор в размере 50 тыс. рублей.

В итоге с помощью подрядной организации под присмотром судебных приставов и сотрудников транспортной прокуратуры он все-таки демонтировал и вывез объект.

«Серебряный кит» появился в Петербурге в начале нулевых. Из него хотели сделать плавучий ресторан, но в итоге планы так и не воплотили в жизнь, и долгое время объект стоял без дела, пока в марте 2023 года не начал тонуть. Его погружение под воду остановили, но инцидент привлек к дебаркадеру внимание контролирующих органов. Компанию «Фарсэй», которой принадлежит объект, обязали через суд убрать его с акватории. Она начала демонтаж еще в сентябре 2023 года, но закончила только сейчас.

За время разбирательств Росприроднадзор выяснил, что нахождение «Серебряного кита» в Неве привело к ее загрязнению. Ущерб оценили в 350 млн рублей. Иск ведомства на соответствующую сумму сейчас рассматривает суд.

О том, откуда в Петербург «приплыла» рыба-кит и с кем связаны ее владельцы, читайте в материале «Фонтанки».