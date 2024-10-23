Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, дождь

ощущается как +7

4 м/c,

зап.

 757мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Промышленный Петербург
Мамы и чайлдфри
Конфликт на Тимуровской
Распил или помощь бизнесу?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Семья за 600 тысяч. Сразу несколько «отцов для бумажки» отловили в Курской области

Семья за 600 тысяч. Сразу несколько «отцов для бумажки» отловили в Курской области

Главное управление уголовного розыска МВД России и УМВД Курской области раскрыли схему легализации иностранцев в РФ через фиктивное отцовство. За поиск семьи для получения документов «помощники» просили больше полумиллиона рублей.

3 798
6 комментариев

Предприимчивые граждане предложили пяти иностранцам оформить фиктивное отцовство, чтобы получить документы для легализации постоянного проживания на территории России, рассказала 23 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. За услугу фигуранты просили 600 тысяч рублей.

Они нашли матерей-одиночек, которые за деньги согласились принять участие в нелегальной схеме. Таким образом, мигранты получили виды на жительство, а один даже успел оформить российское гражданство.

Полицейские задержали шестерых подозреваемых. Были проведены экспертизы, которые доказали отсутствие у этих отцов родства с детьми. Теперь одни ждут решения об аннулировании незаконно приобретенных документов, а другие предстанут перед судом. Дело по статье об организации незаконной миграции направлено для рассмотрения по существу.

В середине октября Госдума приняла поправки против фиктивных браков, отцовства и материнства мигрантов. Они увеличивают срок для упрощенного получения разрешения на временное проживание или ВНЖ в России с двух до трех лет после вступления в брак.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Курская область Мигранты МВД
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED6
Гнев
ANGRY16
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
гастарбайтер
2 часа
Есть желающие в военное время получать российское гражданство?!! Не, северокорейцев я понимаю. И индусов, непальцев и прочих эфиопов -они на заработки едут... Но получать гражданство за деньги?!!
274573038
2 часа
Фигасе откудова такие деньги у мигрантов?Как они их отбивают?Мне в Санкт-Петербурге с высшим образованием и работой специалиста 1 класса 2 года почти нужно работать и не есть и не пить?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30
Коммерческие помещения в квартале «Дубровский» уже в продаже
22 октября, 13:15
«ПСК Эксперт» Любимый архитектор Петра I
22 октября, 12:25
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50