Семья за 600 тысяч. Сразу несколько «отцов для бумажки» отловили в Курской области

Предприимчивые граждане предложили пяти иностранцам оформить фиктивное отцовство, чтобы получить документы для легализации постоянного проживания на территории России, рассказала 23 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк . За услугу фигуранты просили 600 тысяч рублей.

Они нашли матерей-одиночек, которые за деньги согласились принять участие в нелегальной схеме. Таким образом, мигранты получили виды на жительство, а один даже успел оформить российское гражданство.

Полицейские задержали шестерых подозреваемых. Были проведены экспертизы, которые доказали отсутствие у этих отцов родства с детьми. Теперь одни ждут решения об аннулировании незаконно приобретенных документов, а другие предстанут перед судом. Дело по статье об организации незаконной миграции направлено для рассмотрения по существу.