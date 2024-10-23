Семья за 600 тысяч. Сразу несколько «отцов для бумажки» отловили в Курской области

Предприимчивые граждане предложили пяти иностранцам оформить фиктивное отцовство, чтобы получить документы для легализации постоянного проживания на территории России, рассказала 23 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. За услугу фигуранты просили 600 тысяч рублей.
Они нашли матерей-одиночек, которые за деньги согласились принять участие в нелегальной схеме. Таким образом, мигранты получили виды на жительство, а один даже успел оформить российское гражданство.
Полицейские задержали шестерых подозреваемых. Были проведены экспертизы, которые доказали отсутствие у этих отцов родства с детьми. Теперь одни ждут решения об аннулировании незаконно приобретенных документов, а другие предстанут перед судом. Дело по статье об организации незаконной миграции направлено для рассмотрения по существу.
В середине октября Госдума приняла поправки против фиктивных браков, отцовства и материнства мигрантов. Они увеличивают срок для упрощенного получения разрешения на временное проживание или ВНЖ в России с двух до трех лет после вступления в брак.
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