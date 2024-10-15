Принят закон против фиктивных браков, отцовства и материнства мигрантов

Госдума РФ 15 октября приняла закон против фиктивных браков, отцовства и материнства мигрантов. За проголосовали 407 депутатов, противников и воздержавшихся нет. Об этом сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

«Теперь получить разрешение на временное проживание в нашей стране вне квоты или вид на жительство будет возможно не ранее чем через 3 года с момента вступления в брак либо усыновления», — написал он.

Если суд признает недействительным или расторгнет брак, на основании которого иностранец получил разрешения на временное проживание, то это разрешение будет аннулировано. Аналогичная мера предусмотрена для случаем, когда суд лишает или ограничивает мигранта в родительских правах или отменят усыновление.

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