В Ленобласти задержали депутата, подозреваемого в поджоге дома другого депутата

В Ленинградской области задержан депутат совета депутатов МО «Всеволожское городское поселение» Всеволожского района по делу о поджоге дома другого депутата того же муниципального образования. О возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога 22 октября сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным 47news, речь идет о депутате Константине Легкодумове, который в сентябре был избран по округу № 1 во Всеволожске.

По версии следствия, задержанный испытывал неприязнь к своей коллеге из-за ее участия в выборах в качестве кандидата в депутаты. Поэтому он подыскал лично трех исполнителей с целью поджога ее дома.

Источник: Следком47

«18 августа 2024 года трое соучастников, действуя согласно плану, разработанному депутатом-организатором, подожгли дом, принадлежащий жертве и расположенный в Рахьинском городском поселении Всеволожского района Ленобласти, причинив ущерб на сумму свыше 30 миллионов рублей», — говорится в сообщении пресс-службы. Предварительно поджигатели все же убедились, что дома никого нет. За свои услуги они получили не менее 6000 долларов США.

Следователи провели обыски по местам проживания подозреваемых. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.