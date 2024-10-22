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Город Дыра в 30 см и глубокие колдобины. Прокуратура потребовала привести в порядок набережную Мойки

Дыра в 30 см и глубокие колдобины. Прокуратура потребовала привести в порядок набережную Мойки

Прокуратура Центрального района Петербурга вместе с сотрудниками ГИБДД проверила дорогу на одной из набережных города. Глубину некоторых провалов пришлось измерять рулеткой.

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Проверка прошлась по четной стороне набережной Мойки. Проверяющие выявили дефекты, деформации и разрушения дорожного полотна, а на отдельных участках просадки — более 10 сантиметров глубиной, сообщили 22 октября в пресс-службе прокуратуры Петербурга. Судя по фото, нашлась там и 30-сантиметровая дыра.

В ходе проверки комитет по развитию транспортной инфраструктуры инициировал проведение проектно-изыскательских работ, государственную историко-культурную экспертизу и мероприятия по приведению участка набережной в соответствие с нормами. Устранение нарушений районная прокуратура поставила на контроль.

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