Минпромторг восстановит большую часть техрегламента для автопрома с 2025 года

С 1 января 2025 года Минпромторг вернет значительную часть требований технического регламента в российский автопром. Послабления были введены на фоне санкций, отметили 21 октября в пресс-службе министерства.

Минпромторг уже подготовил поправки в проект майского постановления правительства РФ от 2022 года. Документ разрешал применять упрощенный техрегламент при установке параметров безопасности транспортных средств.

В ведомстве отметили, что в России с 2022 года было налажено отечественное производство критически важных автокомпонентов, что и позволяет вернуть техрегламент к прежнему виду с 1 января 2025 года, но отдельные его положения будут действовать до конца первого полугодия.

Когда прежний техрегламент вступит в силу, то обязательным в автомобиле будет наличие антиблокировочной системы, систем курсовой устойчивости и пассивной безопасности.