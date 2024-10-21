Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

ю-з.

 762мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,09
EUR 104,40
Распил или помощь бизнесу?
Сколько лет копить на квартиру
Промышленный Петербург
Нет картошки, пусть едят батат
Подготовка к концу света
Такая золотая осень
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Минпромторг восстановит большую часть техрегламента для автопрома с 2025 года

Минпромторг восстановит большую часть техрегламента для автопрома с 2025 года

1 393
2 комментария

С 1 января 2025 года Минпромторг вернет значительную часть требований технического регламента в российский автопром. Послабления были введены на фоне санкций, отметили 21 октября в пресс-службе министерства.

Минпромторг уже подготовил поправки в проект майского постановления правительства РФ от 2022 года. Документ разрешал применять упрощенный техрегламент при установке параметров безопасности транспортных средств.

В ведомстве отметили, что в России с 2022 года было налажено отечественное производство критически важных автокомпонентов, что и позволяет вернуть техрегламент к прежнему виду с 1 января 2025 года, но отдельные его положения будут действовать до конца первого полугодия.

Когда прежний техрегламент вступит в силу, то обязательным в автомобиле будет наличие антиблокировочной системы, систем курсовой устойчивости и пассивной безопасности.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Минпромторг РФ Технический регламент
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
SERGEY111
1 час
Значит цены ещё минимум по ляму прибавят к каждой модели .
Отец Родной
1 час
Послабленная лада калина... Звучит.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
Новости компаний
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Новости компаний
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
ТОП 5
Новости компаний
Быть айтишником хочу: в России пройдет День профориентации в ИТ для школьников
21 октября, 18:01
БСПБ проведет онлайн-конференцию для участников ВЭД, посвященную международной сертификации экспортеров
21 октября, 17:20
Жители Красносельского района и волонтеры клуба «Добрый Setl» очистили природную тропу
21 октября, 15:50
Апарт-отель Industrial Avenir готовят к полномасштабному строительству
21 октября, 15:10
В погоне за скоростью. Почему и власти, и люди заинтересовались модульными домами
20 октября, 18:00
Везут, но не производят: затормозит ли рост утильсбора продажи китайских автомобилей в России
20 октября, 18:00
Не только ПВЗ и булочные: как развивается коммерческая недвижимость в новостройках
19 октября, 18:00
В «Образцовых кварталах» прошёл Семейный день
18 октября, 18:00
Проекты от Setl Group стали самыми востребованными в Петербурге
18 октября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
18 октября, 16:50
Полностью завершено благоустройство квартала «Юттери» в Колпино
18 октября, 16:25
Сотрудники петербургского застройщика помогают диким животным перезимовать
18 октября, 14:50