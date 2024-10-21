Музей истории города открывает выставку, посвящённую реставрации

Каждый год специалисты музея дают «вторую жизнь» примерно пятистам предметам из обширного собрания (всего в фондах Музея истории Петербурга порядка 1,3 миллиона единиц хранения). На экспозиции в Невской куртине будут знаковые для музея предметы, например школьные рисунки Сергея Кострикова — будущего Сергея Кирова.

Процесс реставрации. Раскрытие с контрольными участками Источник: Пресс-служба ГМИ СПб







Музей истории города в XX веке пережил несколько переездов, эвакуацию фондов в период Великой Отечественной, потопы и ненадлежащее хранение вне музейных стен. С такими вводными труд реставраторов особенно важен. Реставрационные мастерские появились в Музее истории города в 1979 году по инициативе многолетнего директора институции Людмилы Беловой. Сначала появилась мастерская реставрации живописи, затем — мастерские по ткани, мебели и металлу. С 1987 года музейные специалисты смогли заниматься реставрацией графики, с 2002 — фарфора и керамики, с 2020 — каменной и гипсовой скульптуры. Сегодня в реставрационном подразделении музея работают четырнадцать специалистов.

Организаторы обещают познакомить со всеми этапами реставрационных работ. Вы увидите экспонаты, которые прошли через руки специалистов: живописные полотна, рисунки, гравюры, акварели, печатную графику, костюмы, обувь, предметы из металла и керамики, мебель, каменную и гипсовую скульптуру. Часть из них на выставке будет представлена в процессе реставрации.

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Среди знаковых экспонатов будут: знаменитый альбом литографий Мстислава Добужинского «Петербург в двадцать первом году» (1923), школьные рисунки Сергея Кострикова, в будущем С. М. Кирова (1900), проект застройки общегородского центра у Дома Советов в Ленинграде (Н. В. Баранов, Е. И. Катонин, П. А. Волков, Б. Н. Журавлев, 1939), хоругвь с живописным изображением святого Александра Невского (начало ХIХ в.) и бронзовая фигура распятого Христа с креста на могиле коменданта Петропавловской крепости И. Н. Скобелева.