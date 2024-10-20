Капучино, эспрессо или латте — какой кофе полезнее? Ответ вас удивит

О влиянии кофе на организм долгое время ходили дискуссии. Однако в последнее время ученые сошлись во мнении: если употреблять напиток в умеренных количествах не имея противопоказаний, он будет полезен. Осталось только выяснить, какой кофе лучше: черный, с молоком или со сливками? На этот вопрос отвечают коллеги из Marie Claire и «Доктора Питера».

Американо и эспрессо

«Черный кофе — самый полезный, потому что это просто кофе и вода», — рассказывает диетолог Дана Ханнес в беседе с журналом MEL.

Хороший кофе снижает риск депрессии, повышает настроение. И даже способен усилить оргазм у женщин и повысить уровень сексуального влечения.

Макиато

Макиато — это эспрессо, который подается с каплей вспененного молока. «Из-за небольшого объема добавок он, как правило, не менее полезен, чем эспрессо, но все зависит от типа используемого молока», — поясняет Ханнес. По мнению диетолога, полезнее всего — макиато с растительным: соевым или миндальным.

Почему? Дело вовсе не в калориях. А в том, что кофе называют одним из самых богатых полифенолами напитков, потребляемых во всем мире. Как пишет издание Express со ссылкой на нейробиолога Роберта Лава, в 100 мл кофе содержится 214 мг полифенолов. Считается, что эти особые растительные соединения защищают наш организм от развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний.

«Когда вы добавляете в кофе молочные продукты, будь то обычное коровье молоко или сливки, белки связывают полифенолы и снижают способность вашего организма усваивать эти соединения и извлекать из этого пользу», — говорит Роберт Лав.

Капучино

Капучино состоит из одной трети эспрессо, одной трети молока и одной трети вспененного молока. По причинам, обозначенным выше, капучино на растительном — более здоровая альтернатива.

В научном обзоре 2019 года в журнале AOAC International рассматривался эффект сочетания молока с продуктами, содержащими полифенолы, включая кофе. И авторы работы сделали вывод, что добавление молока снижает антиоксидантные свойства полифенолов кофе, резко уменьшая и ухудшая полезные для здоровья свойства напитка.

Латте

«Это прежде всего напиток на основе молока, смешанный с эспрессо», — объясняет Ханнес. И это, по мнению диетолога, делает латте одним из самых вредных кофейных напитков.

Во-первых, молоко нейтрализует полезные антиоксиданты, которые содержатся в кофе. А во-вторых, даже если вы замените коровье молоко на растительное, напиток всё равно получится чрезмерно калорийным.

Моккачино, фраппучино, раф

Всё это — «жидкие десерты» с огромным содержанием сахара и разнообразных молочных добавок (молоко, сливки, взбитые сливки). Из-за этого подобные напитки не несут в себе никакой пользы, скорее, наоборот — наносят организму вред. Лучше избегать их или хотя бы не пить каждый день.