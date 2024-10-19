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Город Бенефис «Охотничьей луны». Сегодня последняя ночь, когда в Петербурге можно любоваться суперлунием

Бенефис «Охотничьей луны». Сегодня последняя ночь, когда в Петербурге можно любоваться суперлунием

1 387
3 комментария

В эту субботу петербуржцы могли наслаждаться необычайным зрелищем — на небе появилась особенно большая и яркая луна. Завораживающая своим величием, она привлекла внимание и читателей «Фонтанки», впечатляющие кадры они прислали в редакцию.

«Охотничья луна» — полнолуние, которое происходит после осеннего равноденствия, взошла на небо 17 октября, и сегодня — последняя ночь, когда ее можно наблюдать во всей красе. В Московском планетарии это событие даже назвали суперлунием года.

Явление суперлуния возникает из-за перигея, когда луна находится на минимальном расстоянии от Земли. Это делает её особенно яркой и крупной в нашем небе. В этом году это уже третье суперлуние, которое петербуржцы могли наблюдать.

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Охотничья Луна Полнолуние Суперлуние Перигей Петербург
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Комментарии
3
почти бросил..)
18 минут
- Господи, что знаем о Луне мы? - Я - всё, ты - ничего о Ней не знаешь!..) - А.., если порассуждать? ) - Ну.., кого ты выберешь, Блаватскую или Гурджиева? ) - Т.е., не всё так просто, как кажется? ) - Луне понравился твой весёлый настрой!..) - Господи, откуда знать Ей обо мне? - Ну.., Она же тебе - нравится, почему бы и не наоборот? ) - Т.е., получается.. - Да, все приливы и отливы - для тебя и, не только это! - Она следит за мной? - Причём, гораздо пристальнее, чем можешь подозревать ты..) - Господи, зачем я Ей? - Налей ещё, сам спроси!..)
Diplot
59 минут
Хорошая видимость. Дронов не видно.
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