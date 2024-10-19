Бенефис «Охотничьей луны». Сегодня последняя ночь, когда в Петербурге можно любоваться суперлунием

В эту субботу петербуржцы могли наслаждаться необычайным зрелищем — на небе появилась особенно большая и яркая луна. Завораживающая своим величием, она привлекла внимание и читателей «Фонтанки», впечатляющие кадры они прислали в редакцию.

«Охотничья луна» — полнолуние, которое происходит после осеннего равноденствия, взошла на небо 17 октября, и сегодня — последняя ночь, когда ее можно наблюдать во всей красе. В Московском планетарии это событие даже назвали суперлунием года.

Явление суперлуния возникает из-за перигея, когда луна находится на минимальном расстоянии от Земли. Это делает её особенно яркой и крупной в нашем небе. В этом году это уже третье суперлуние, которое петербуржцы могли наблюдать.