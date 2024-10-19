Ребёнок пострадал при пожаре в Красном Селе

Помощь медиков потребовалась девятилетнему жителю Красносельского района Петербурга после квартирного пожара, который тушили днём 19 октября.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Красногородской, 7/2, поступил на пульт дежурного в 13:46. Пожар вспыхнул в однокомнатной квартире. Огонь распространился на площадь в три квадратных метра.
К тушению привлекли пятнадцать пожарных.
«В 14:48 пожар ликвидирован. Пострадал ребенок, госпитализирован в медицинское учреждение», — рассказали в ведомстве.
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