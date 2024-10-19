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Происшествия Троих моряков с перевернувшегося судна «Григорий Ловцов» нашли на Сахалине мертвыми

Троих моряков с перевернувшегося судна «Григорий Ловцов» нашли на Сахалине мертвыми

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Тела троих погибших моряков с судна «Григорий Ловцов», которое перевернулось накануне в акватории порта Корсаков на юге Сахалина, обнаружили спасатели. Об этом 19 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что тело одного моряка было обнаружено на берегу, а еще двоих — в море. В настоящее время спасательная операция приостановлена из-за погодных условий и продолжится, когда они улучшатся. Всего в поисковых мероприятиях участвуют 58 человек и привлечено 18 единиц техники.

Грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок, перевернулось на Сахалине у берегов Корсаковского района. На борту судна было семь членов экипажа. Трёх из них спасли, а четверо числились пропавшими без вести.

В результате ЧП два человека погибли, один был госпитализирован.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале утром в субботу написал, что держит ситуацию с судном «Григорий Ловцов» на постоянном личном контроле. «Компетентные органы ведут расследование, выясняя причины и обстоятельства произошедшего», — сообщил он и добавил, что состояние одного из спасенных остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации. Второй из трех пациентов выписан из стационара с рекомендацией наблюдаться амбулаторно.

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ПО ТЕМЕ
Григорий Ловцов Судно перевернулось Сахалин Пропавшие без вести Поисково-спасательные работы
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