При перевороте судна на Сахалине погибли члены экипажа

Два человека погибли, один госпитализирован в результате опрокидывания грузового судна в порту Корсаков на Сахалине 18 октября. Ещё четверых ищут, информирует Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале сообщил: «Спасатели доставили на берег троих спасенных членов экипажа. Решается вопрос об их госпитализации».

Восточное МСУТ СК возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Напомним, по предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, сегодня около 14 часов по местному времени при входе в морской порт у берегов Корсаковского района Сахалинской области перевернулось судно «Григорий Ловцов» с грузом щебня и песка. «Предварительно, при перегрузке произошли крен и переворачивание судна», — рассказал губернатор Лимаренко. Всего на борту судна было семь членов экипажа.