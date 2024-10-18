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Происшествия При перевороте судна на Сахалине погибли члены экипажа

При перевороте судна на Сахалине погибли члены экипажа

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1 комментарий

Два человека погибли, один госпитализирован в результате опрокидывания грузового судна в порту Корсаков на Сахалине 18 октября. Ещё четверых ищут, информирует Восточное межрегиональное СУТ СК России.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале сообщил: «Спасатели доставили на берег троих спасенных членов экипажа. Решается вопрос об их госпитализации».

Восточное МСУТ СК возбудило уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта).

Напомним, по предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, сегодня около 14 часов по местному времени при входе в морской порт у берегов Корсаковского района Сахалинской области перевернулось судно «Григорий Ловцов» с грузом щебня и песка. «Предварительно, при перегрузке произошли крен и переворачивание судна», — рассказал губернатор Лимаренко. Всего на борту судна было семь членов экипажа.

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Сахалин Крушение судна ЧП на воде
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Комментарии
1
aprahka
33 минуты
Человеческий фактор.
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