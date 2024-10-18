Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +6

1 м/c,

ю-з.

 772мм 76%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,15
EUR 105,76
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Судно перевернулось на Сахалине «при перегрузке», пропали члены экипажа. Прокуратура показала фото

Судно перевернулось на Сахалине «при перегрузке», пропали члены экипажа. Прокуратура показала фото

2 077
1 комментарий

Грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок, перевернулось на Сахалине у берегов Корсаковского района. Есть без вести пропавшие. Об этом 18 октября сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

«Предварительно, при перегрузке произошли крен и переворачивание судна», — написал он.

На борту судна было семь членов экипажа. Трёх из них спасли, а четверо пропали, их судьба пока неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается.

«На месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Спасатели делают всё возможное», — отмечает Лимаренко.

UPD: По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, ЧП случилось сегодня около 14 часов по местному времени при входе в морской порт.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Сахалин Крушение судна ЧП на воде
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
VKuser188688999
50 минут
А сахалин видно с Лахта центра ?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Фасады новых «Образцовых кварталов» будут облицованы клинкером
17 октября, 18:00
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09