Судно перевернулось на Сахалине «при перегрузке», пропали члены экипажа. Прокуратура показала фото

Грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок, перевернулось на Сахалине у берегов Корсаковского района. Есть без вести пропавшие. Об этом 18 октября сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.
«Предварительно, при перегрузке произошли крен и переворачивание судна», — написал он.
На борту судна было семь членов экипажа. Трёх из них спасли, а четверо пропали, их судьба пока неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается.
«На месте крушения работают два буксира и спасательное судно. Спасатели делают всё возможное», — отмечает Лимаренко.
UPD: По предварительным данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, ЧП случилось сегодня около 14 часов по местному времени при входе в морской порт.
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