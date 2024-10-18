Судно перевернулось на Сахалине «при перегрузке», пропали члены экипажа. Прокуратура показала фото

Грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок, перевернулось на Сахалине у берегов Корсаковского района. Есть без вести пропавшие. Об этом 18 октября сообщает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале .

«Предварительно, при перегрузке произошли крен и переворачивание судна», — написал он.

На борту судна было семь членов экипажа. Трёх из них спасли, а четверо пропали, их судьба пока неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается.