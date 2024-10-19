«Если мою шутку не поняли, значит, был не прав»: Черчесов прокомментировал свою скандальную остроту

После проигранного 13 октября команде Словении матча в Алма-Ате Черчесов подшутил над журналистом, задавшим ему вопрос по-казахски: «Ты по-французски сейчас говоришь? Париж, са ва биен».

Видео с шуткой распространилось в соцсетях, и некоторые пользователи посчитали высказывание Черчесова оскорбляющим казахский язык. После этого тренера оштрафовали.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Черчесов заявил, что был неправ в этой ситуации:

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», — признал главный тренер.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана летом этого года. Соглашение было подписано по схеме «2+1». Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. До этого Черчесов возглавлял сборную России, а также работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».