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Общество Спорт «Если мою шутку не поняли, значит, был не прав»: Черчесов прокомментировал свою скандальную остроту

«Если мою шутку не поняли, значит, был не прав»: Черчесов прокомментировал свою скандальную остроту

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3 комментария

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов признал неправильным свой шуточный ответ журналисту, задавшему ему на пресс-конференции вопрос на казахском языке.

После проигранного 13 октября команде Словении матча в Алма-Ате Черчесов подшутил над журналистом, задавшим ему вопрос по-казахски: «Ты по-французски сейчас говоришь? Париж, са ва биен».

Видео с шуткой распространилось в соцсетях, и некоторые пользователи посчитали высказывание Черчесова оскорбляющим казахский язык. После этого тренера оштрафовали.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Черчесов заявил, что был неправ в этой ситуации:

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», — признал главный тренер.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана летом этого года. Соглашение было подписано по схеме «2+1». Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. До этого Черчесов возглавлял сборную России, а также работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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Станислав Черчесов Казахстан Тренер Шутка Казахский язык
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Комментарии
3
282501663
31 минута
Наивный человек. Казахи и при советской власти пытались заставить всех русских в Казахстане, которые за них работали, говорить по-казахски, а уж теперь, когда они еще и деньги платят...
radon
27 минут
Он был хорошим вратарем! Другое не задалось...
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