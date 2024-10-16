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Общество «Ты по-французски сейчас говоришь?» Тренера Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке

«Ты по-французски сейчас говоришь?» Тренера Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке

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1 комментарий

Главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке. Об этом в среду, 16 октября, сообщает президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов, передает BaigeNews.kz.

На пресс-конференции после игры с командой Словении в Алма-Ате Станислав Черчесов подшутил над одним из журналистов, который задавал вопрос на казахском языке.

«Ты по-французски сейчас говоришь? Париж, са ва биен», — перебил Черчесов корреспондента.

Видео с шуткой распространилось в соцсетях, и некоторые пользователи посчитали высказывание Черчесова оскорбляющим казахский язык. В связи с этим в Федерации футбола РК провели беседу с главным тренером, подчеркнув приоритет государственного языка.

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», — поделился президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против нагнетания истерии вокруг русского языка. «Бороться против русского языка, как это произошло в некоторых странах, — это глупость. И что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим», — сказал Токаев.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана летом этого года. Соглашение было подписано по схеме «2+1». Последним местом работы 60-летнего российского специалиста был венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. До этого Черчесов возглавлял сборную России, а также работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», грозненским «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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Комментарии
1
Ref
1 час
Черчесову надо было внимательно выслушать и ответить на осетинском, с дигорским диалектом, например...
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