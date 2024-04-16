«Как удобно, так и надо говорить»: президент Казахстана назвал борьбу с русским языком глупостью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против нагнетания истерии вокруг русского языка. Это заявление он сделал 16 апреля во время встречи с жителями сел Костанайского района, пострадавшими от наводнения. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Бороться против русского языка, как это произошло в некоторых странах, — это глупость. И что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим», — сказал Токаев. С октября 1994 г. по октябрь 1999 г. он занимал должность министра иностранных дел Казахстана и в связи с этим изучал много языков. «Я абсолютно толерантный», — подчеркнул президент и напомнил, что по конституции русский язык используется наравне с государственным — казахским. «Никакого противоречия тут нет: как удобно, так и надо говорить», — заключил Токаев.

