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    «Как удобно, так и надо говорить»: президент Казахстана назвал борьбу с русским языком глупостью

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    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против нагнетания истерии вокруг русского языка. Это заявление он сделал 16 апреля во время встречи с жителями сел Костанайского района, пострадавшими от наводнения. Слова главы государства приводит ТАСС.

    «Бороться против русского языка, как это произошло в некоторых странах, — это глупость. И что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим», — сказал Токаев. С октября 1994 г. по октябрь 1999 г. он занимал должность министра иностранных дел Казахстана и в связи с этим изучал много языков. «Я абсолютно толерантный», — подчеркнул президент и напомнил, что по конституции русский язык используется наравне с государственным — казахским. «Никакого противоречия тут нет: как удобно, так и надо говорить», — заключил Токаев.

    Накануне президентом Казахстана был подписан закон о криминализации домашнего насилия.

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    Президент казахстанаКасым-Жомарт ТокаевРусский язык
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