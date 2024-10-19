Конфликт данных. Оформление ЭПТС в Петербурге споткнулось на адресах с литерами

С трудностями при оформлении электронных паспортов (ЭПТС) столкнулись петербуржцы, которые приобрели автомобиль за границей, 18 октября о своих мытарствах они рассказали «Фонтанке».

Проблема возникла из-за того, что адреса прописки загружены в систему с литерами, и не совпадают с данными регистрации на «Госуслугах».

«При вводе данных о прописке покупателя автомобиля система предлагает выбрать адрес из базы ФИАС (Федеральная информационная адресная система. — Прим. ред.). Не все адреса в этой базе есть: некоторые квартиры вообще отсутствуют, а дома подгружаются с литерами. В прописке у меня никаких литер нет, однако выбрать адрес без буквы система не позволяет, исправить его тоже нельзя. Из-за конфликта данных система отказывает в регистрации машины», — поделился с «Фонтанкой» петербуржец Виталий.