Конфликт данных. Оформление ЭПТС в Петербурге споткнулось на адресах с литерами

С трудностями при оформлении электронных паспортов (ЭПТС) столкнулись петербуржцы, которые приобрели автомобиль за границей, 18 октября о своих мытарствах они рассказали «Фонтанке».
Проблема возникла из-за того, что адреса прописки загружены в систему с литерами, и не совпадают с данными регистрации на «Госуслугах».
«При вводе данных о прописке покупателя автомобиля система предлагает выбрать адрес из базы ФИАС (Федеральная информационная адресная система. — Прим. ред.). Не все адреса в этой базе есть: некоторые квартиры вообще отсутствуют, а дома подгружаются с литерами. В прописке у меня никаких литер нет, однако выбрать адрес без буквы система не позволяет, исправить его тоже нельзя. Из-за конфликта данных система отказывает в регистрации машины», — поделился с «Фонтанкой» петербуржец Виталий.
Проблема носит массовый характер, пояснил «Фонтанке» представитель Системы электронных паспортов, адреса местожительства в системе ФИАС на 80% не соответствуют действительности.
«Вы сегодня — третий человек, кто сообщил мне об этом. Причем преимущественно сталкиваются с проблемой жители Петербурга», — поделился сотрудник Системы.
Почему так вышло и как предложено оперативно исправлять ситуацию, «Фонтанка» рассказывает здесь.
На доработку программы и корректировку данных потребуется не меньше месяца.
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