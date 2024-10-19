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Авто Конфликт данных. Оформление ЭПТС в Петербурге споткнулось на адресах с литерами

Конфликт данных. Оформление ЭПТС в Петербурге споткнулось на адресах с литерами

3 151
9 комментариев

С трудностями при оформлении электронных паспортов (ЭПТС) столкнулись петербуржцы, которые приобрели автомобиль за границей, 18 октября о своих мытарствах они рассказали «Фонтанке».

Проблема возникла из-за того, что адреса прописки загружены в систему с литерами, и не совпадают с данными регистрации на «Госуслугах».

«При вводе данных о прописке покупателя автомобиля система предлагает выбрать адрес из базы ФИАС (Федеральная информационная адресная система. — Прим. ред.). Не все адреса в этой базе есть: некоторые квартиры вообще отсутствуют, а дома подгружаются с литерами. В прописке у меня никаких литер нет, однако выбрать адрес без буквы система не позволяет, исправить его тоже нельзя. Из-за конфликта данных система отказывает в регистрации машины», — поделился с «Фонтанкой» петербуржец Виталий.

Проблема носит массовый характер, пояснил «Фонтанке» представитель Системы электронных паспортов, адреса местожительства в системе ФИАС на 80% не соответствуют действительности.

«Вы сегодня — третий человек, кто сообщил мне об этом. Причем преимущественно сталкиваются с проблемой жители Петербурга», — поделился сотрудник Системы.
Почему так вышло и как предложено оперативно исправлять ситуацию, «Фонтанка» рассказывает здесь.

На доработку программы и корректировку данных потребуется не меньше месяца.

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ЭПТС Электронный паспорт Транспортное средство ФИАС Госуслуги
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Комментарии
9
Заливщик голосовых планок
1 час
Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причём вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл, в этом наша стратегия(с)
Леошид Турист
1 час
Потому что бабло распилено, а код написан голодным студентом за еду
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