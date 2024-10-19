Литеры счастья. Электронные паспорта автомобилей стали недоступны в Петербурге

Источник: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ







Обновление системы электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) заставило петербуржцев пострадать с регистрацией автомобилей. Выяснилось, что адреса домов с литерами, загруженные в систему, конфликтуют с данными регистрации на «Госуслугах», где никаких таких литер и в помине нет. Поставить на учет новый автомобиль из-за этого совершенно невозможно. И пользоваться им тоже.

Ваша проблема — не наша забота

После введения утилизационного сбора граждане, которые везут иномарку из-за кордона для личного использования, поняли, что гораздо дешевле регистрировать покупку сразу на себя. Для юрлиц, читай для тех, кто везет машину для перепродажи, суммы обязательного платежа с 1 октября этого года выросли втрое, с 306 до 978 тысяч рублей (за двигатель объемом от 1 до 2 литров), тогда как «физикам» разрешили платить по льготной ставке — всего 3,4 или 5,2 тыс.

Ранее импортным автомобилям выдавали бумажный ПТС, однако два года назад их заменили на электронные. По прибытии машины в Россию и после завершения таможенных процедур ее отправляют в лабораторию для получения сертификата безопасности и внесения данных для создания электронного ПТС. На этой процедуре петербуржцы и стали с октября спотыкаться.

— Буквально в октябре сайт электронного ПТС обновился. При попытке внести данные прописки покупателя автомобиля сайт системы электронных паспортов не позволяет ввести адрес, но предлагает выбрать из базы ФИАС, включая улицу, номер дома и квартиры. А там внесены не все адреса: некоторые квартиры отсутствуют, у некоторых адресов появился литер в номере дома, которого нет в прописке граждан и на сайте «Госуслуг», — делится с «Фонтанкой» Виталий, который не смог оформить электронный ПТС на машину из Японии.

В случае Виталия процесс оформления ЭПТС застопорился, когда система сайта сравнила адрес его прописки с данными на «Госуслугах», обнаружила у дома на Юрия Гагарина «Литеру А» и признала его некорректным. И исправить самому ничего нельзя.

— Он, представьте себе, прописку, говорит, введите ручками. Вы начинаете вводить, и он подсказывает вам ответ. Я родился в Ленинграде, никаких литер не было, забиваю, как в паспорте. Я еще удивился, когда вбивал, думаю, надо же, какая интересная штука, и он не дает без литер. Ну ладно, не дает, значит, сделаем с литерой. В конце концов, ну какая разница. Разница оказалась очень заметная — не совпадает адрес. И говорят: извините, у вас ошибка. Думаю, ну хорошо, мы же не гордые. Удаляю «Литер А», ставлю все как надо. И после этого поле очищается. То есть он говорит, что неправильно, дворецкий вас проводит. Все, — негодует петербуржец.

Его коллега, говорит Виталий, при попытке зарегистрироваться на сайте ЭПТС вовсе не обнаружил номера своей квартиры. «Как будто их и нет в доме», — удивляется казусу Виталий. Ради интереса он проверил квартиры в своем доме, а их на минуточку, в 8 парадных не менее 300. И страшно удивился, когда увидел, что нумерация заканчивается на цифре 50.

Виталий обратился за помощью в техподдержку, но помочь ему там не смогли.

— Сказали, что берут данные из федеральной информационной адресной

системы ФИАС. Как там введено, так оно и подтягивается. Я про тебя думаю, вы когда сайт делали, если там ошибка, вы не думали, что надо предложить варианты корректировок? Конечно, не думали, — негодует автовладелец.

Дозвониться до ФИАС тоже не получилось: телефона самой службы на сайте нет, а по предложенным номерам отвечают представители непосредственно налоговой.

— Там говорят: мы налоговая, какой еще ФИАС? И дальше начинается какой-то футбол: вам надо обратиться к вашим муниципальным представителям, властям, видимо, депутатам и скорректировать адрес. Прямо вижу, как муниципальные депутаты сидят и ждут, когда я приду и попрошу скорректировать адрес, — иронизирует Виталий.

Можно было бы посмеяться над злой шуткой и забыть, как страшный сон, если бы не одно «но»: без постановки на учет передвигаться на автомобиле нельзя. И, следовательно, многомиллионная покупка мгновенно превращается в головную боль, которую совершенно непонятно, как лечить.

— Я собрался детей возить в школу, езжу на прокатной машине, каждый день страдаю на ней, потому что она размером с гулькин нос. Через неделю приедет эта машина, и что с ней делать, я не знаю, — сетует петербуржец.

Литера сюрпризов или теория заговоров?

Опустим историю 18 века, когда домам в быстро застраивающемся Петербурге присваивали литеры направо и налево. Предполагалось, что это упростит навигацию и учет зданий, особенно в центральных районах. В современный обиход загадочные литеры вернулись, когда налоговая служба массово поудаляла из ФИАС безбуквенные дома в Петербурге, а вместо них добавила «литерные». Поэтому встретить, например, «Литер ЭЩ» в адресе — это не к удаче, а к настоящим проблемам у курьеров, почтальонов и собственно самих домовладельцев.

— Вот у нас в квитанциях стали обозначать «дом 5 литера А», хотя литеры Б нет. А дом 5 куда делся? Так может наступить день, когда нам, жильцам дома 5, скажут, что мы не имеем право на наши квадраты, т. к. не существует дом 5, а существует на бумагах «дом 5 литера А». Между прочим, и в ордерах на квартиру тоже без литеры. На подъездах даже ни словечка не было о том, что что-то добавляют, что люди должны подойти в паспортные столы и проставить литеру А, — резонно отмечают жители улицы Расстанной.

Еще смешнее получилось с многоквартирным домом с номером 20 по улице Садовой. «Получить посылку из другого города стало проблематично, если в адресе не укажешь „Литера А“, упорно отправляют в г. Пушкин», — возмущается Ника.

Появление литер объяснил еще в 2017 году Фонд капитального ремонта Петербурга. Как писали в ведомстве, в 2014 году была утверждена региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов на 25 лет, поэтому все дома, привязанные к единому земельному участку, получили единые реестровые адреса с литерными обозначениями. Литеры в обязательном порядке указываются в платежных документах и технической документации, а на домовых знаках они ни к чему. И никакой теории заговоров.

За месяц - полторы сотни обращений

Но вернемся к оформлению электронных ПТС. Как рассказал «Фонтанке» директор департамента взаимодействия с участниками Систем электронных паспортов Борис Ионов, проблема несоответствия адресов носит системный характер.

— Адреса местожительства в системе ФИАС на 80% не соответствуют действительности. То есть их когда-то люди должны были поправить лично, обратившись в налоговую. За последний месяц мы получили полторы сотни обращений, — говорит Ионов.

Оперативное решение проблемы, отмечает он, найдено. Для того, чтобы помочь автовладельцам зарегистрировать транспортное средство и не гонять в налоговую, заявку на ручное изменение адреса нужно оставить сотруднику ЭПТС, и они скорректируют его в ручном режиме. Саму программу, говорит Ионов, доработают в ближайший месяц.

«Фонтанка» попросила прокомментировать ситуацию ФИАС и отправила запрос в службу технической поддержки, но на момент публикации ответа не получила.