Латвия запретила въезд Артемию Лебедеву и Валерию Пономаренко

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила в «черный список» дизайнера Артемия Лебедева и юмориста Валерия Пономаренко. Об этом она сообщила 18 октября на своей странице в соцсети Х.

Лебедев и Пономаренко внесены в список нежелательных лиц, и им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции Латвии, указала Браже. Она позволяет включать иностранца в «черный список», если у компетентных госорганов есть основания полагать, что он представляет угрозу национальной безопасности или общественному порядку.

Как пишет издание Delfi, у Пономаренко были запланированы два концерта в Латвии в ноябре: в Резекне и Даугавпилсе. Лебедев, отмечает издание, с начала боевых действий на Украине выражал в интервью «симпатию к российским властям», а также критиковал в интернете страны Запада. В 2022 году Киев внес его в санкционный список. В 2023 году Youtube заблокировал канал Лебедева.