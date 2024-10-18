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Происшествия Плавно ушел в дыру. В провалившемся под асфальт автобусе в Автово никто не пострадал

Плавно ушел в дыру. В провалившемся под асфальт автобусе в Автово никто не пострадал

Подробности коммунальной аварии в Кировском районе Петербурга, в центре которой оказался пассажирский автобус, рассказали «Фонтанке» в компании-перевозчике. Асфальт ушел прямо под ним.

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14 комментариев

В дыру, образовавшуюся на проезжей части Кронштадтской улицы неподалеку от поликлиники № 20, провалился автобус 66-го маршрута, который обслуживает ООО «Вест-Сервис». Как сообщили в компании, из-за прорыва трубы произошел подмыв грунта и провалилось дорожное полотно. Автобус был с пассажирами, но он плавно ушел в провал под своим весом. Никто не пострадал.

Сейчас на месте ждут эвакуатор. Очевидцы в соцсетях сообщают, что опасный участок Кронштадтской улицы перегородили.

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Петербург Коммунальная авария Автобус
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Комментарии
14
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
Этот гейзер назовут именем 8го ребёнка)
Sonata
1 час
Представьте, если бы там ехал кортеж сами-знаете-кого...
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