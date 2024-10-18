Плавно ушел в дыру. В провалившемся под асфальт автобусе в Автово никто не пострадал

В дыру, образовавшуюся на проезжей части Кронштадтской улицы неподалеку от поликлиники № 20, провалился автобус 66-го маршрута, который обслуживает ООО «Вест-Сервис». Как сообщили в компании, из-за прорыва трубы произошел подмыв грунта и провалилось дорожное полотно. Автобус был с пассажирами, но он плавно ушел в провал под своим весом. Никто не пострадал.