Как оставаться молодым даже после выхода на пенсию? Соблюдайте эти 7 привычек

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В молодости мы редко бережем здоровье — можем веселиться с друзьями все выходные, а потом несколько дней работать без сна. Однако после 50 лет любой организм начинает функционировать хуже. Хорошая новость в том, что вы можете сохранить активность и бодрость, если будете придерживаться полезных привычек. Каких, рассказывает »Доктор Питер».

Выполняйте физические упражнения

Физическая активность играет ключевую роль в жизни людей любого возраста. Но с возрастом она становится особенно важной. Движение укрепит кости и снизит риск возникновения остеопороза.

Доктор Карл Пейдж отмечает: вам не нужно становиться профессиональным спортсменом. Полезны простые упражнения: приседания, выпады и отжимания.

Старайтесь сочетать кардионагрузки с силовыми тренировками, увеличивайте мышечную массу. Попробуйте разные виды активности и найдите ту, которая вам нравится больше всего: например, велоспорт, йогу или пилатес.

Заставляйте работать мозг

«Серые клеточки» также нуждаются в регулярных тренировках. Хотя полностью исключить риск развития болезни Альцгеймера невозможно, существуют определенные привычки, которые помогут снизить вероятность ее появления.

Доктор Стив Фаллек советует ежедневно читать книги или газеты, решать кроссворды, изучать иностранные языки или обучаться игре на новых музыкальных инструментах.

Взаимодействуйте с людьми

Люди — социальные существа, и общение жизненно необходимо каждому, даже самому замкнутому интроверту. Иначе психическое здоровье может ухудшиться.

Психиатр Файсал Тай подчеркивает: пожилым людям важно ежедневно получать хотя бы одно положительное социальное взаимодействие. Это может быть визит к соседу, разговор с кассиром или телефонный звонок близким.

Старайтесь не нервничать

К сожалению, жизнь без тревог невозможна. И если редкий стресс может оказывать на нас положительное воздействие, то хронический — напротив, негативно сказывается на здоровье, особенно в пожилом возрасте.

Доктор Лора Перди подчеркивает: сильный стресс может навредить сердцу. Поэтому крайне важно каждый день выделять время для отдыха и восстановления, практиковать разные методики расслабления.

Посещайте врача

Для большинства заболеваний действует принцип: чем раньше специалист установит точный диагноз, тем выше вероятность успешного лечения. Поэтому с возрастом особенно важно регулярно проходить профилактические осмотры у врачей, даже если у вас нет явных жалоб.

Проводите время на улице

Исследования показывают: находиться на свежем воздухе под солнцем следует как минимум от 5 до 30 минут в день. Так вы сможете получать витамин D. Кроме того, естественное освещение помогает наладить естественные биоритмы.

Следите за питанием

Питание сильно влияет на общее состояние здоровья. Правильный выбор продуктов может снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, нормализовать давление и уменьшить уровень холестерина.