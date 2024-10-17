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Строительство На фоне дефицита кадров российские строительные компании ищут специалистов в Азии и Африке

На фоне дефицита кадров российские строительные компании ищут специалистов в Азии и Африке

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Правительство РФ оценивает дефицит кадров в строительной отрасли страны — он составляет около 200 тысяч человек. Как заявил вице-президент Группы «Эталон», вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов на полях годового заседания Делового совета БРИКС, для решения этой проблемы строительные компании начали искать кадры в странах Азии и Африки.

Решить проблему, по словам эксперта, можно было бы подготовкой собственных специалистов, повышением производительности труда и внедрением инноваций, однако все это долгосрочные меры, а рабочие руки нужны прямо сейчас.

— Сейчас мы ведем активные переговоры с рядом стран Юго-Восточной Азии о найме их строителей на наши объекты, — рассказал эксперт на форуме. — Еще одно перспективное направление — взаимодействие со странами Ближнего Востока и Африки. «Эталон» ведет диалог со специалистами из этих стран для обмена лучшими мировыми практиками.

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