На фоне дефицита кадров российские строительные компании ищут специалистов в Азии и Африке

Правительство РФ оценивает дефицит кадров в строительной отрасли страны — он составляет около 200 тысяч человек. Как заявил вице-президент Группы «Эталон», вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов на полях годового заседания Делового совета БРИКС, для решения этой проблемы строительные компании начали искать кадры в странах Азии и Африки.



Решить проблему, по словам эксперта, можно было бы подготовкой собственных специалистов, повышением производительности труда и внедрением инноваций, однако все это долгосрочные меры, а рабочие руки нужны прямо сейчас.

