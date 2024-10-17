Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

зап.

 772мм 85%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
В Купчино едет первый трампарк
Каково жить в Шушарах
Промышленный Петербург
Успеют ли достроить склад WB
Суд над "Весной"*
Что пытаются сберечь как памятники
ТОП-50 школ Петербурга
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Музыка В Филармонии дали концерты на золотом рояле из коллекции Александра III

В Филармонии дали концерты на золотом рояле из коллекции Александра III

902
Написать комментарий

Впервые за 110 лет в стенах Большого зала Филармонии публично зазвучал золотой рояль, созданный фирмой Steinway в единственном экземпляре. Он происходит из коллекции Александра III, император подарил его Придворному музыкантскому хору (так в ту пору называли придворный духовой оркестр, официально Придворным оркестром он стал с 1897 года, сейчас мы его знаем как заслуженный коллектив России в составе петербургской Филармонии). Ранее инструмент, простоявший по меньшей мере полвека за кулисами, в Красной гостиной (в артистической солистов), широкая публика слышать не могла.

Концерты на историческом инструменте дал в фойе Чайковского пианист Академического симфонического оркестра Филармонии Николай Мажара.

«Он звучит немножко по-другому [по сравнению с современными инструментами], разговаривает с нами другим голосом, - рассказал музыкант. - И я специально подобрал программу из сочинений, современных роялю. Это поздние сочинения Михаила Глинки, произведения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Александра Бородина. Вся эта музыка была написана довольно близко ко времени создания рояля, то есть сегодня мы можем услышать ее примерно так, как слышали ее создатели».

Посмотреть на золотой рояль можно, посетив выставку «Застывшая музыка. К 185-летию здания Дворянского собрания». Она продолжится в фойе Чайковского до 5 ноября — ее можно посетить как в антракте концертов, так и с экскурсией.

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Музыка Филармония
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
Новости компаний
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
Новости компаний
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
ТОП 5
Новости компаний
ГК «КОРТРОС» получит в Сбере кредит на строительство части Октябрьского острова в Калининграде
17 октября, 17:40
В бархатный сезон петербуржцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток
17 октября, 16:30
На базе крупной котельной «Петербургтеплоэнерго» прошли учения оперативных служб
17 октября, 16:08
Polis812 расширяет каталог доступных страховых продуктов
17 октября, 15:58
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Осень»
17 октября, 13:00
Bakunina 33: высокий темп строительства
17 октября, 12:15
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35