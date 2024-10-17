В Филармонии дали концерты на золотом рояле из коллекции Александра III

Впервые за 110 лет в стенах Большого зала Филармонии публично зазвучал золотой рояль, созданный фирмой Steinway в единственном экземпляре. Он происходит из коллекции Александра III, император подарил его Придворному музыкантскому хору (так в ту пору называли придворный духовой оркестр, официально Придворным оркестром он стал с 1897 года, сейчас мы его знаем как заслуженный коллектив России в составе петербургской Филармонии). Ранее инструмент, простоявший по меньшей мере полвека за кулисами, в Красной гостиной (в артистической солистов), широкая публика слышать не могла.

Концерты на историческом инструменте дал в фойе Чайковского пианист Академического симфонического оркестра Филармонии Николай Мажара.

«Он звучит немножко по-другому [по сравнению с современными инструментами], разговаривает с нами другим голосом, - рассказал музыкант. - И я специально подобрал программу из сочинений, современных роялю. Это поздние сочинения Михаила Глинки, произведения Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Александра Бородина. Вся эта музыка была написана довольно близко ко времени создания рояля, то есть сегодня мы можем услышать ее примерно так, как слышали ее создатели».

Посмотреть на золотой рояль можно, посетив выставку «Застывшая музыка. К 185-летию здания Дворянского собрания». Она продолжится в фойе Чайковского до 5 ноября — ее можно посетить как в антракте концертов, так и с экскурсией.