«Горьковскую» будут закрывать на вход из-за ремонта эскалатора

до «Петроградской» — на автобусах № 46 и 76 либо на трамвае № 40;

до «Площади Ленина» — на автобусе № 28 или трамваях № 3 и 6;

до «Спортивной» — на трамваях № 6 и 40 либо на автобусе № 230;

до «Чкаловской» — на автобусе № 14;