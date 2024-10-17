«Горьковскую» будут закрывать на вход из-за ремонта эскалатора

С 21 октября на «Горьковской» начинается капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим в рабочие дни с 8:10 до 9:50 вход в вестибюль станции будет закрыт, сообщает 17 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. А по вечерам, с 17:00 до 19:00, вход на станцию будет ограничен. Интервалы еще могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока.
Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений. От «Горьковской» до ближайших станций метро можно доехать наземным транспортом:
до «Петроградской» — на автобусах № 46 и 76 либо на трамвае № 40;
до «Площади Ленина» — на автобусе № 28 или трамваях № 3 и 6;
до «Спортивной» — на трамваях № 6 и 40 либо на автобусе № 230;
до «Чкаловской» — на автобусе № 14;
до «Выборгской» — на автобусах № 14 и 230.
Станция метро «Петроградская» при этом будет работать в обычном режиме.
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