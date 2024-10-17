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Город «Горьковскую» будут закрывать на вход из-за ремонта эскалатора

«Горьковскую» будут закрывать на вход из-за ремонта эскалатора

Пассажиров петербургского метро предупреждают об изменениях в работе вестибюля станции «Горьковская». С конца октября по утрам от нее придется добираться наземным транспортом.

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1 комментарий

С 21 октября на «Горьковской» начинается капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим в рабочие дни с 8:10 до 9:50 вход в вестибюль станции будет закрыт, сообщает 17 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. А по вечерам, с 17:00 до 19:00, вход на станцию будет ограничен. Интервалы еще могут скорректировать с учетом фактического пассажиропотока.

Пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом ограничений. От «Горьковской» до ближайших станций метро можно доехать наземным транспортом:

  • до «Петроградской» — на автобусах № 46 и 76 либо на трамвае № 40;

  • до «Площади Ленина» — на автобусе № 28 или трамваях № 3 и 6;

  • до «Спортивной» — на трамваях № 6 и 40 либо на автобусе № 230;

  • до «Чкаловской» — на автобусе № 14;

  • до «Выборгской» — на автобусах № 14 и 230.

Станция метро «Петроградская» при этом будет работать в обычном режиме.

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Петербург Станция метро Горьковская Метро
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Комментарии
1
DEMOMON
1 час
Вроде не так давно отремонтировали же.
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