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Технологии В ЦБ предложили сдавать биометрию через приложения банков

В ЦБ предложили сдавать биометрию через приложения банков

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6 комментариев

Банк России предложил реализовать возможность сдачи биометрических данных в мобильных приложениях банков. С такой инициативой выступила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 17 октября, пишет ТАСС.

«Запрос клиента — все-таки воспользоваться возможностью сдать биометрию в том приложении, к которому он привык. Мобильное приложение банков — это один из тех случаев, когда, мне кажется, это надо делать», — отметила она.

Скоробогатова добавила, что такой шаг нужно будет проработать регуляторно. Но, по ее мнению, банковские приложения достаточно доверенные и защищенные, что это можно было бы реализовать.

Предложение поддержали в Минцифры. Врио главы департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Юрий Шабанов заявил, что ведомство готово в этом поучаствовать. «За» высказался и Владислав Поволоцкий, глава Центра биометрических технологий — оператора Единой биометрической системы, передает «Интерфакс».

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Банк России Биометрические данные
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Комментарии
6
hayalci33
1 час
А без биометрии слабо услуги нормально оказывать??
Danik
1 час
Ой, сколько их расплодилось!) Вона в паспорте много пустых страниц, нельзя ли туда всю информацию сваливать? Снилсы, иннены, протчее. Штамп и номер.
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