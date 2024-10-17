В ЦБ предложили сдавать биометрию через приложения банков

Банк России предложил реализовать возможность сдачи биометрических данных в мобильных приложениях банков. С такой инициативой выступила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 17 октября, пишет ТАСС.
«Запрос клиента — все-таки воспользоваться возможностью сдать биометрию в том приложении, к которому он привык. Мобильное приложение банков — это один из тех случаев, когда, мне кажется, это надо делать», — отметила она.
Скоробогатова добавила, что такой шаг нужно будет проработать регуляторно. Но, по ее мнению, банковские приложения достаточно доверенные и защищенные, что это можно было бы реализовать.
Предложение поддержали в Минцифры. Врио главы департамента развития технологий цифровой идентификации министерства Юрий Шабанов заявил, что ведомство готово в этом поучаствовать. «За» высказался и Владислав Поволоцкий, глава Центра биометрических технологий — оператора Единой биометрической системы, передает «Интерфакс».
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