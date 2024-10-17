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Афиша Plus Вышел первый трейлер фильма про Пушкина с Юрой Борисовым в главной роли

Вышел первый трейлер фильма про Пушкина с Юрой Борисовым в главной роли

1 720
3 комментария

Компания «Централ Партнершип» 17 октября опубликовала первый трейлер предстоящего фильма «Пророк. История Александра Пушкина», в котором роль поэта сыграл Юра Борисов («Серебряные коньки», «Купе номер шесть», «Капитан Волконогов бежал»).

Ленту представляют как «масштабный фильм о великом поэте, которого знают все и не знает никто». Согласно аннотации, сценарий охватывает историю жизни Пушкина от лицейских дней до дуэли. Помимо Борисова в картине снялись: Алена Долголенко (Наталья Гончарова), Роман Васильев (Константин Данзас), Илья Виногорский (Иван Пущин), Аня Чиповская (графиня Елизавета Воронцова), Светлана Ходченкова (княгиня Авдотья Голицына).

«О Пушкине его современники пишут по-разному. Но общая важная черта — его взрывной характер, отчасти нахальный, немного бунтарский. У меня это перекликается с образом рок-н-рольщика, человека, который несмотря ни на что двигается так, как говорит ему внутренний голос. В нашей картине мы постарались ухватить этот образ и запечатлеть его энергию», — рассказал замысел картины ее режиссер — 29-летний Феликс Умаров, клипмейкер и режиссер рекламы, снявший также сериал «Домашнее поле».

Продюсер Петр Ануров, рассказывая о работе над фильмом, заявил, что в процессе «свет поэта стал проникать» в картину и в их души.

«Понятно, что Юра не имеет какого-то портретного сходства с Александром Сергеевичем, — признал он. — Но это артист, который может выходить за границы привычного, показать человека, освященного удивительным талантом. Метод работы Юры потрясает, он действительно убеждает тебя, что перед тобой Пушкин и что поэт был именно таким. Это удивительный актерский дар».

Фильм должен выйти на экраны 14 февраля 2025 года.

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Комментарии
3
михаил.ру
1 час
Пушкин Пушкин, Уд старушкин.
DEMOMON
35 минут
Посмотрю пожалуй.
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