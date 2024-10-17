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Афиша Plus Фестиваль света Фестиваль «Чудо света» пройдет 3 и 4 ноября в Петропавловской крепости

Фестиваль «Чудо света» пройдет 3 и 4 ноября в Петропавловской крепости

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Ежегодный фестиваль «Чудо света» приурочат ко Дню народного единства, он вновь пройдет на территории Петропавловской крепости. О датах проведения — 3 и 4 ноября — рассказали 17 октября в ГАТИ, прокомментировав выдачу ордера на проведение городского мероприятия. Шоу будет начинаться в 19:00.

В инспекции рассказали, что петербуржцев и гостей города ждут проекционные 3D-спектакли, сопровождающиеся пиротехническим представлением: «С помощью современных световых и лазерных технологий цифровые художники создадут на фасадах зданий уникальные картины, рассказывающие о значимых событиях в истории Петербурга и России».

Фестиваль «Чудо света» проводится в Петербурге с 2016 года, вход на него свободный, мероприятие традиционно собирает очереди желающих «на подходах». В 2021 году световая проекция на стену Петропавловской крепости была зарегистрирована «Книгой рекордов России». Общая протяженность красочного полотна составила 1244 метра.

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