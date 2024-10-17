Такси протаранило участника аварии на юге КАД в Петербурге. Пострадали двое

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»







Две женщины пострадали в двойной аварии на петербургской кольцевой автодороге в Пушкинском районе города. Об этом стало известно «Фонтанке» 17 октября.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», два попутных легковых автомобиля столкнулись на 64-м километре внутреннего кольца КАД около 3:40. Авария случилась в третьей полосе и обошлась без пострадавших, но примерно через пятнадцать минут в участников врезалась ещё одна машина. По предварительным данным, такси.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что в Hyundai Sonata въехал Exeed, за рулём которого сидела 54-летняя женщина. В больницу в состоянии средней степени тяжести увезли и её, и её 31-летнюю пассажирку. Отмечается, что знаки аварийной остановки после первой аварии были выставлены.