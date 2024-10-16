На Плесецкой улице автобус застрял в котловане

В Приморском районе Петербурга на Плесецкой улице автобус № 76 застрял в котловане строящейся дороги. Об этом в среду, 16 октября, «Фонтанке» рассказали читатели.

Источник: читатель «Фонтанки»

Как видно на кадрах, автобус застрял в котловане задним колесом и не может выехать.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» подтвердили, что такая ситуация произошла с их автобусом. К нему сейчас вызвали техпомощь. В организации уточнили, что на месте, куда провалился автобус, не было никаких ограждений.

В результате произошедшего пострадавших нет, рассказали в «Пассажиравтотрансе».