Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

2 м/c,

зап.

 770мм 73%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,26
EUR 106,08
Что пытаются сберечь как памятники
Успеют ли достроить склад WB
Промышленный Петербург
Яхт-клуб «Нева» закрылся
Битва за дома у фонтанов
ТОП-50 школ Петербурга
Скандал в "Правобережном"
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия На Плесецкой улице автобус застрял в котловане

На Плесецкой улице автобус застрял в котловане

1 001
Написать комментарий

В Приморском районе Петербурга на Плесецкой улице автобус № 76 застрял в котловане строящейся дороги. Об этом в среду, 16 октября, «Фонтанке» рассказали читатели.

Как видно на кадрах, автобус застрял в котловане задним колесом и не может выехать.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» подтвердили, что такая ситуация произошла с их автобусом. К нему сейчас вызвали техпомощь. В организации уточнили, что на месте, куда провалился автобус, не было никаких ограждений.

В результате произошедшего пострадавших нет, рассказали в «Пассажиравтотрансе».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Пассажиравтотранс Приморский район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Новости компаний
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
ТОП 5
Новости компаний
Семейные квартиры: счастливы дети, довольны родители
16 октября, 18:00
Самый творческий процесс. Как застройщики выбирают цвет
16 октября, 17:30
Объявлены условия торгов по продаже квот на вылов рыбы
16 октября, 16:45
ПСБ начал выдавать петербуржцам карты «Серебряный возраст»
16 октября, 16:20
Сбер — второй крупнейший эквайер в мире
16 октября, 16:09
Эксперты GloraX Lab: бионические формы в архитектуре снижают уровень стресса
16 октября, 13:35
Жилой квартал Respect: первый корпус в процессе возведения, второй корпус выходит на старт
16 октября, 12:25
МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету
15 октября, 18:50
Готовность «Образцового квартала 14» составляет 75%
15 октября, 18:00
Качество в цене: ГК «А101» нарастила продажи квартир в Ленобласти на фоне общего снижения спроса
15 октября, 17:40
GloraX запустил конструктор чистовой отделки
15 октября, 17:22
Осенние категории для получения повышенного бонуса по картам ЯСЧИТАЮ и ЕКП от БСПБ
15 октября, 16:40