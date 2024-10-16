В России разрабатывают законопроект о запрете иностранцам пользоваться «льготными» налоговыми режимами

Правительство РФ рассматривает законопроект об ограничении налоговых льгот для иностранных предпринимателей. Об этом рассказал 16 октября председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в ходе конференции «Модернизация налоговой системы», которая прошла в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.



«На рассмотрении в правительстве находится законопроект об исключении иностранных граждан из самозанятых, а также об исключении иностранцев из субъектов предпринимательской деятельности, которые могут применять патенты или упрощенную систему налогообложения», — сказал он.

«Мы полагаем, что льготными режимами должны пользоваться только российские граждане, предприниматели и организации», — добавил Кутепов. Также, по его словам, ведется работа над изменениями в законодательстве о ГЧП и концессиях «в связи с введением ограничений субъектов в этом вопросе».

Подробнее рассказывать об инициативах сенатор не стал. В частности, депутат Законодательного собрания Ирина Иванова спросила, коснутся ли ограничения только граждан недружественных стран или иностранцев вообще. Также она обратила внимание на то, что УСН является не льготным режимом, а просто способом платить налоги. На это сенатор ответил, что предоставит более полную информацию о законодательных инициативах позднее.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести запрет на работу мигрантов по патенту. Такое поручение губернаторам содержится в протоколе правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.