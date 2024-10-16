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Финансы В России разрабатывают законопроект о запрете иностранцам пользоваться «льготными» налоговыми режимами

В России разрабатывают законопроект о запрете иностранцам пользоваться «льготными» налоговыми режимами

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2 комментария

Правительство РФ рассматривает законопроект об ограничении налоговых льгот для иностранных предпринимателей. Об этом рассказал 16 октября председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в ходе конференции «Модернизация налоговой системы», которая прошла в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.

«На рассмотрении в правительстве находится законопроект об исключении иностранных граждан из самозанятых, а также об исключении иностранцев из субъектов предпринимательской деятельности, которые могут применять патенты или упрощенную систему налогообложения», — сказал он.

«Мы полагаем, что льготными режимами должны пользоваться только российские граждане, предприниматели и организации», — добавил Кутепов. Также, по его словам, ведется работа над изменениями в законодательстве о ГЧП и концессиях «в связи с введением ограничений субъектов в этом вопросе».

Подробнее рассказывать об инициативах сенатор не стал. В частности, депутат Законодательного собрания Ирина Иванова спросила, коснутся ли ограничения только граждан недружественных стран или иностранцев вообще. Также она обратила внимание на то, что УСН является не льготным режимом, а просто способом платить налоги. На это сенатор ответил, что предоставит более полную информацию о законодательных инициативах позднее.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести запрет на работу мигрантов по патенту. Такое поручение губернаторам содержится в протоколе правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

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Андрей Кутепов Налоговая система Иностранцы Льготы
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Комментарии
2
НеЛапкин
1 час
Даёшь до 75% налог для мигрантов
Snow*
2 часа
таки разрабатывали-разрабатывали-да не доразработали
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