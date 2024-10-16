Смольный согласовал строительство жилого комплекса на месте Матисовых бань

Компания «Десна Риал Эстэйт» построит жилой комплекс на набережной реки Пряжки. Эскизный проект и обосновывающая документация застройки земельного участка получили положительное заключение КГИОП, следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства 16 октября.

Проект предусматривает строительство многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями и подземным гаражом. «Проектируемое здание формирует уличный фронт набережной реки Пряжки и Матисова переулка», — отмечается в материалах.

«Десна Риал Эстэйт», которая на тот момент была подконтрольна турецкой Renaissance Construction, еще в 2010 году купила участок на Матисовом острове, где ранее находились Матисовы бани.

Летом 2024 года стало известно, что девелоперская компания DVA Group, в которую сейчас входит «Десна Риал Эстэйт», выкупила участок 0,2 га на Матисовом острове у компании AAG под строительство дома бизнес-класса.

DVA Group создана в 2022 году бывшим топ-менеджером ЛСР Дмитрием Ходкевичем. Его партнерами по бизнесу являются Михаил Колеснев и Руфина Федорова. В портфель девелопера входят апарт-комплекс Avenue Apart Pulkovo на Московском шоссе и более 60 га земли во Всеволожском районе Ленобласти под жилой проект.