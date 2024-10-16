Полиция показала облаву на стритрейсеров у «Газпром Арены». Девять дрифтеров без колёс, с протоколами — десятки

Больше сорока протоколов составили полицейские после уличных гонок на Крестовском острове в Петербурге. Девять автомобилей увезли на спецстоянку.

Об итогах рейда в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали 16 октября. Стритрейсеров огорчили в ночь на воскресенье, узнав об очередном заезде, который планировался у «Газпром Арены». Сотрудники Госавтоинспекции по-своему присоединились к веселью. В итоге водители дули в трубочку и подписывали протоколы.

По данным ведомства, к административной ответственности привлекли 42 человека. Семерых участников несостоявшегося заезда отправили на медицинское освидетельствование. Двое отказались наотрез, но от протоколов это не уберегло.

«Полицейскими была проведена проверка и транспортных средств участников мероприятия, в результате которой у шести автомобилей были выявлены внесения изменений в конструкцию транспортного средства, в связи с чем на данных автовладельцев были составлены административные материалы», — сообщили в главке.

Девять машин с Крестовского острова отправились на спецстоянку. Их номера могли быть изменены. Если подозрения подтвердятся, владельцам предстоит отвечать уже по уголовной статье.

Внешний вид и поведение семерых участников несостоявшегося заезда заставили стражей порядка усомниться в их трезвости, эти автомобилисты были направлены на медицинское освидетельствование. Однако два водителя от прохождения медосвидетельствования наотрез отказались, в связи с чем также были привлечены к административной ответственности.