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Происшествия Полиция показала облаву на стритрейсеров у «Газпром Арены». Девять дрифтеров без колёс, с протоколами — десятки

Полиция показала облаву на стритрейсеров у «Газпром Арены». Девять дрифтеров без колёс, с протоколами — десятки

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37 комментариев

Больше сорока протоколов составили полицейские после уличных гонок на Крестовском острове в Петербурге. Девять автомобилей увезли на спецстоянку.

Об итогах рейда в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали 16 октября. Стритрейсеров огорчили в ночь на воскресенье, узнав об очередном заезде, который планировался у «Газпром Арены». Сотрудники Госавтоинспекции по-своему присоединились к веселью. В итоге водители дули в трубочку и подписывали протоколы.

По данным ведомства, к административной ответственности привлекли 42 человека. Семерых участников несостоявшегося заезда отправили на медицинское освидетельствование. Двое отказались наотрез, но от протоколов это не уберегло.

«Полицейскими была проведена проверка и транспортных средств участников мероприятия, в результате которой у шести автомобилей были выявлены внесения изменений в конструкцию транспортного средства, в связи с чем на данных автовладельцев были составлены административные материалы», — сообщили в главке.

Девять машин с Крестовского острова отправились на спецстоянку. Их номера могли быть изменены. Если подозрения подтвердятся, владельцам предстоит отвечать уже по уголовной статье.

Внешний вид и поведение семерых участников несостоявшегося заезда заставили стражей порядка усомниться в их трезвости, эти автомобилисты были направлены на медицинское освидетельствование. Однако два водителя от прохождения медосвидетельствования наотрез отказались, в связи с чем также были привлечены к административной ответственности.

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Комментарии
37
VKuser15335355
2 часа
Мамкины дрифтеры
гастарбайтер
1 час
Почему нельзя сделать в городе отдельные площадки для дрифтеров, стритрейсеров, квадроберов, панков, и прочих... По периметру - забор с охраной, скорые, психиатров там , ежели кому надо... Не нужно запрещать - нужно организовать и упорядочить! Ещё и денежку малую можно за въезд/вход брать...
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