Ирина Волк объяснила, почему не работают сайты МВД РФ

Сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России», в настоящее время не функционируют по техническим причинам, не зависящим от ведомства. Такое заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ночью 16 октября после того как СМИ начали сообщать о продолжительных сбоях в работе сайтов и веб-сервисов ведомства.
В скобочках Волк указала более конкретную причину — обрыв линии связи. Где и как оборвалась линия, связующая онлайн-ресурсы и сервисы Министерства внутренних дел, не уточняется.
По ее словам, специалисты уже работают над устранением «неполадок».
Сайты остаются недоступными с 16 часов.
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