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Общество Ирина Волк объяснила, почему не работают сайты МВД РФ

Ирина Волк объяснила, почему не работают сайты МВД РФ

655
4 комментария

Сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России», в настоящее время не функционируют по техническим причинам, не зависящим от ведомства. Такое заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ночью 16 октября после того как СМИ начали сообщать о продолжительных сбоях в работе сайтов и веб-сервисов ведомства.

В скобочках Волк указала более конкретную причину — обрыв линии связи. Где и как оборвалась линия, связующая онлайн-ресурсы и сервисы Министерства внутренних дел, не уточняется.

По ее словам, специалисты уже работают над устранением «неполадок».

Сайты остаются недоступными с 16 часов.

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Ирина Волк МВД РФ Сайты Сервисы Сбой в работе Обрыв линии
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Комментарии
5
Слава России!
12 минут
ириша, расскажи лучше как тебе нравится твой замок на более чем 3 Га , с множеством прудов, с куском реки, всё это двумя заборами по 3,5 метра и затянутой маскировочной сеткой, чоповцы по периметру, вся эта прелесть в Одинцовском районе
graail
3 минуты
МВД не работает , по причинам НЕ ЗАВИСЯЩИМ от ведомства. Цирк да и только. Не работают, а денежное довольствие получают???
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