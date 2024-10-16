Ирина Волк объяснила, почему не работают сайты МВД РФ

Сайты, входящие в АПК «Официальный интернет-сайт МВД России», в настоящее время не функционируют по техническим причинам, не зависящим от ведомства. Такое заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ночью 16 октября после того как СМИ начали сообщать о продолжительных сбоях в работе сайтов и веб-сервисов ведомства.

В скобочках Волк указала более конкретную причину — обрыв линии связи. Где и как оборвалась линия, связующая онлайн-ресурсы и сервисы Министерства внутренних дел, не уточняется.

По ее словам, специалисты уже работают над устранением «неполадок».

Сайты остаются недоступными с 16 часов.