Сайты и веб-сервисы МВД РФ не работают в течение нескольких часов

Сайты и веб-сервисы МВД РФ перестали работать в некоторых регионах России с 16 часов вторника, 15 октября. Внимание на это обратили в телеграм-канале ГосСОПКА — Государственной системы обнаружения предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

К настоящему моменту сбой в работе продолжается более шести часов. Причины его пока неизвестны. Недоступны мвд.рф , гибдд.рф и другие веб-сервисы МВД.

В телеграм-каналах сообщалось, что доступа к сайтам нет в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в Нижегородской и Брянской областях и в Республике Калмыкия, однако корреспондент «Фонтанки» убедился, что география сбоев гораздо шире.

Официальных комментариев от Министерства внутренних дел по поводу сбоев в работе сайтов не поступало.