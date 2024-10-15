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Бизнес Финансы Ъ: в сентябре стоимость строительных товаров и работ выросла на 22%

Ъ: в сентябре стоимость строительных товаров и работ выросла на 22%

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4 комментария

В сентябре текущего года средняя сумма, которую россияне потратили на строительные товары и работы, увеличилась на 22,5% год к году. Представители бизнеса, занимающиеся производством ремонтных материалов, связывают это с тем, что сейчас возрастает спрос у людей, которые купили квартиры 3-4 года назад — во время пика выдачи льготной ипотеки. Об этом 15 октября пишет «Коммерсантъ».

О том, что средний чек на ремонт возрос до 35,3 тысячи рублей, изданию сообщили в компании Life Pay, которая занимается разработкой платежных продуктов. Генеральный директор компании Ашот Григорян подчеркнул, что такой скачок связан с инфляцией, ростом цен на соответствующие товары и сезонным спросом.

По оценке разработчика квартирных интерьеров ReRooms, сейчас ремонт двухкомнатной квартиры будет стоить около 2,2 миллиона рублей, трехкомнатной – примерно 3 миллиона. Это на 7-10% больше год к году.

Помимо этого, наблюдается тенденция одновременной закупки большого количества товаров для ремонта. Григорян отмечает, что люди часто пытаются приобрести нужные материалы заранее, чтобы позже не делать это по более высоким ценам.

По словам гендиректора мебельной компании Mr.Doors Сергея Шихова, огромные заказы поступают от потребителей на маркетплейсах. При этом люди детально изучают характеристики товаров в интернете перед тем, как пойти в магазин за покупкой.

Представитель сети строительных магазинов OBI Ольга Попова рассказала, что с чистовой отделкой сейчас сдается не так много жилья, а льготная ипотека ранее была выдана большому количеству дольщиков. Из этого Попова делает вывод, что в будущем можно ожидать увеличение оборотов продаж строительных материалов.

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Комментарии
4
280896530
57 минут
2.2 ляма за ремонт двушки?!! Я так понимаю, по мнению этой мадам, льготную ипотеку люди взяли только для того, чтобы влезть в еще большие долги за ремонт? Она в какой стране живет вообще? Еще и прогнозирует небывалый рост продаж !!!
Local
46 минут
"Всё потому, что кто-то слишком много ест" (С)
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