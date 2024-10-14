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Общество Технологии «Та данность, с которой мы живем»: сервисы Google на Android могут быть заблокированы в РФ

«Та данность, с которой мы живем»: сервисы Google на Android могут быть заблокированы в РФ

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23 комментария

Некоторые сервисы компании Google, работающие на базе операционной системы Android, могут быть частично заблокированы на территории России. Об этом 14 октября рассказал старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов в интервью RTVi.

«Очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», — заявил Халитов и уточнил, что такое может случиться при принятии подобных решений со стороны американской компании.

По его словам, россияне могут лишиться «практически всех сервисов Google»: Google Drive, Gmail как почтового ящика и даже push-нотификаций, которые используют многие приложения, в том числе банковские, для рассылки уведомлений.

Android не российская ОС и не является технологически независимой, отметил Халитов, а россияне должны понимать, что все иностранные сервисы «могут в принципе исчезнуть».

«Это, к сожалению, та данность, с которой мы живем», — сказал он.

Так называемые Google Mobile Services — мелкие сервисы, используемые в повседневной жизни, — неотъемлемая компонента ОС Android, пояснил Халитов. Это метки геопозиционирования, прогнозы погоды и множество других вещей, на основе которых работают цифровые приложения, например, для вызова курьера или такси.

«Всё очень сильно зависит от сервисов Google Mobile Services, и они могут быть заблокированы», — сообщил Халитов.

Ранее представитель Google заявил, что бесплатные сервисы компании продолжат работать в России.

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Комментарии
23
Muzzy
1 час
Это данность, в которой такие вот тупоголовые халитовы, вынудили жить народ. Сам-то халитов живет совсем в другой данности
mwr
1 час
ой! на нас опять хотят напасть
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