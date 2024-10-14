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Власть Общество Глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала, что ест вместо хлеба. Подсказка: это «очень похожий продукт»

Глава Минсельхоза Оксана Лут рассказала, что ест вместо хлеба. Подсказка: это «очень похожий продукт»

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10 комментариев

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут рассказала о том, что ей нельзя есть хлеб и вместо него она есть пастилу. Признание главы Минсельхоза прозвучало 14 октября на пленарной сессии форума «Сделано в России».

По ее словам, пастила очень похожа на хлеб, и дома у Лут всегда есть один из сортов пастилы. Также чиновница поделилась своими отзывами на другой сорт.

Затем министр назвала пастилу «нашим знаковым продуктом, о котором, безусловно, должен узнать весь мир» и прибавила, что министерство будет работать над последней задачей.

Ранее глава Минсельхоза призвала искать помощи у пророка Ильи из-за отсутствия дождей.

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Комментарии
10
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58 минут
"ей нельзя есть хлеб и вместо него она есть пастилу." "-Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"(с)
Митя Антонов
43 минуты
Нас держат за дураков. Хотя, может быть, мы этого и достойны. Раз такие министры у нас.
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