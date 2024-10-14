Суд признал законным арест бойца ММА Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries

Московский городской суд отказался отпускать бойца ММА Умара Чичаева. Его арест по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве признан законным, сообщили РИА Новости 14 октября.

Адвокат Чичаева просил отпустить подзащитного под домашний арест, ссылаясь на наличие у него ребенка-инвалида, требующего ухода. Сторона защиты также подчеркнула, что Чичаев в ходе перестрелки был ранен и «является точно таким же потерпевшим». Кроме этого адвокат указал на работу Чичаева в качестве замкомандира взвода ОМОНа «Ахмат-1» в Росгвардии по Чечне, отсутствие в деле справки о смерти кого-либо из участников конфликта и о пострадавших полицейских. Сам Чичаев присутствовал в суде по видеосвязи из СИЗО и заявил, что является «законопослушным гражданином с работой».

Чичаева вместе с остальными 29 участниками перестрелки у офиса WB отправили в СИЗО в сентябре. Мужчину обвиняют в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на сотрудника правоохранительных органов, самоуправстве и незаконном обороте оружия.

Стрельба у офиса Wildberries унесла жизни двух человек. Вместе с теми, кто пытался прорваться внутрь помещений, был сооснователь компании Владислав Бакальчук. Его обвинили в нескольких тяжких статьях, а потом отпустили на свободу. Его правовой статус неизвестен.