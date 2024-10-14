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Афиша Plus Яна Тумина поставит сюрреалистические сны Булгакова в МДТ

Яна Тумина поставит сюрреалистические сны Булгакова в МДТ

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16 и 17 октября на основной сцене «Малого драматического театра — театра Европы» пройдут премьерные показы спектакля Яны Туминой по мотивам пьесы М. А. Булгакова «Бег» — «Восемь снов».

Мрачно-мистическую пьесу Булгакова режиссер преобразовал в сюрреалистическую трагикомедию. Вместе с Яной Туминой над спектаклем работают ее постоянные соавторы, в числе которых художники Маша Небесная и Кира Камалидинова. «Восемь снов» станет третьей постановкой Яны Туминой в Малом драматическом, сейчас на сцене МДТ идут ее спектакли «Где нет зимы» и «Будь здоров, школяр». В этот раз режиссер обратится к эстетике сюрреализма, где теряются границы и подсознательное проникает в реальность.

Над хореографией в спектакле работает Анна Белич, специалист в области музыкального, физического, кукольного и драматического театра по методу Пины Бауш, а также единственный в России специалист по технике Декру. До этого Белич и Тумина совместно создали пластический спектакль «Волнение» с использованием метода Пины Бауш.

Хореограф Анна Белич о пластическом решении спектакля: «Хореография спектакля основана на принципе пластической метафоры, когда движение способно выразить то, что невозможно сказать словами. Поскольку название спектакля Яны Туминой адресует нас к небытовой природе сновидения, то музыка, строение музыкальной формы получает право во многом определять способ существования актеров. Из этих хрупких и точных нюансов складываются пластическая партитура и хореография спектакля, соединяясь в единую полифоническую фактуру образов и смыслов в содружестве с многомерным пространством сцены, со световой партитурой, видеоартом и, в первую очередь, с ярким актерским ансамблем».

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