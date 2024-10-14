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Строительство В Петербурге спрос на апартаменты вырос на 14 % за девять месяцев

В Петербурге спрос на апартаменты вырос на 14 % за девять месяцев

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За девять месяцев этого года на рынке апартаментов Петербурга продано 2,4 тыс. юнитов всех форматов, что на 14 % больше, чем за аналогичный период в прошлом году. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», 55 % в спросе пришлось на юниты в сервисных проектах, 41 % — на формат «аналог жилья», оставшиеся 4 % приходились на элитные проекты.

По данным аналитиков, на конец августа в Петербурге было представлено 76 комплексов апартаментов общей площадью 250 тыс. кв. м или 7,1 тыс. юнитов. Доля сервисных апартаментов составляла 75 %, на жилые приходился 21 %. Доля элитных проектов на рынке не изменилась — 4 %.

— Несмотря на повышение ключевой ставки и средних ипотечных ставок, спрос на апартаменты остался стабильным, — отметила заместитель директора Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Светлана Московченко. — Востребованность сервисных апартаментов поддерживал рост турпотока и развитие внутреннего туризма. По официальным данным за три квартала, Санкт-Петербург посетило около 8,5 млн туристов, что на 9 % больше, чем за тот же период прошлого года.

Что касается цены, то на конец третьего квартала для апартаментов всех форматов в Санкт-Петербурге она составляла в среднем 306 тыс. руб.

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