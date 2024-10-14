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Общество Обжаловать решение военкомата теперь можно на «Госуслугах». Функция доступна в трех регионах

Обжаловать решение военкомата теперь можно на «Госуслугах». Функция доступна в трех регионах

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3 комментария

На «Госуслугах» появилась функция обжалования решений по воинскому учету. Подать обращение через сервис пока могут жители трех российских регионов: Республики Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей. На это обратил внимание корреспондент «Фонтанки» 14 октября.

Обращение обещают рассмотреть в течение пяти календарных дней со дня регистрации. Однако на портале отмечают, что «в некоторых случаях рассмотрение могут продлить ещё на 10 рабочих дней». К слову, при подаче обращения через МФЦ срок рассмотрения достигает семи дней.

Для регистрации заявления необходимо выбрать решение, которое нужно обжаловать, описать суть проблемы и приложить подтверждающие документы, а затем получить номер обращения.

Досудебное обжалование не препятствует подаче иска в суд, сообщает Telegram-канал «Военные адвокаты». В досудебном порядке можно обжаловать решения призывных комиссий об установлении ограничительных мер, о направлении на альтернативную гражданскую службу, о зачислении в запас, о призыве на военную службу, освобождении от исполнения воинской обязанности.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл появился сайт реестра электронных повесток для военнообязанных. На главной странице сообщается, что реестр содержит информацию обо всех направленных повестках военкомата. Войти в него предлагается при помощи учетной записи на «Госуслугах». Платформа рассказывает и о временных ограничениях, которые введут из-за неявки по повестке.

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Комментарии
3
SERGEY111
14 минут
Ну да - зашел на госуслуги , автоматом ознакомился с повесткой и потом обжалуй сколько хочешь в блиндаже в Курской области .
ilmwspb2050
43 минуты
Я не верю в правозащитные меры в той политической ситуации, как она есть. Я не давно был в армянском ресторане и там поздоровались два известных мне офицера. Здоровались словами : " Привет. Пока не?". В армии находятся огромное количество людей, которые в армии быть не хотят. " Обязанный"- это человек, который никогда не работает хорошо. Увлеченный, заинтересованный- гораздо лучшие прилагательные. У меня 20 лет стажа на скорой, я обязанных не люблю.
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