В Сети обнаружили сайт реестра электронных повесток

В Сети появился сайт реестра электронных повесток для военнообязанных. Как следует из сообщения на ресурсе, сервис тестируется в Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл. В этом в среду, 18 сентября, убедился корреспондент «Фонтанки».



На главной странице сообщается, что реестр содержит информацию обо всех направленных повестках военкомата. Войти в него предлагается при помощи учетной записи на Госуслугах.



Платформа рассказывает и о временных ограничениях, которые введут из-за неявки по повестке.