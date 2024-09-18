В Сети обнаружили сайт реестра электронных повесток

В Сети появился сайт реестра электронных повесток для военнообязанных. Как следует из сообщения на ресурсе, сервис тестируется в Рязанской и Сахалинской областях, а также в Республике Марий Эл. В этом в среду, 18 сентября, убедился корреспондент «Фонтанки».
На главной странице сообщается, что реестр содержит информацию обо всех направленных повестках военкомата. Войти в него предлагается при помощи учетной записи на Госуслугах.
Платформа рассказывает и о временных ограничениях, которые введут из-за неявки по повестке.
Издание «Советский Сахалин» несколько дней назад сообщило о предстоящей проверке электронных повесток в регионе. В публикации указана ссылка и уточняется, что над реестром работает Минцифры по заказу Минобороны РФ.
«Переживать не стоит, рассылка осуществляется исключительно в информационных целях и не обязывает к выполнению юридически значимых действий», — цитирует «Советский Сахалин» ведомство.
Судя по данным сервиса Whois, домен «реестрповесток.рф» находится на серверах «Госуслуг».
На момент публикации новости Минцифры РФ не ответило на вопрос «Фонтанки» о появлении сайта.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил провести осенний призыв 2024 года с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.
Работа над единым реестром воинского учета и системой электронных повесток «будет практически завершена» к 2025 году, ранее заявил председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в интервью «Фонтанке».