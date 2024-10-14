Команда Бивола подаст протест на судейство боя с Бетербиевым

Команда российского боксера Дмитрия Бивола планирует подать официальный протест на судейское решение в бою за титул абсолютного чемпиона мира против соотечественника Артура Бетербиева. Об этом 14 октября заявил Вадим Корнилов, менеджер Бивола, YouTube-каналу Box Nation.

«В понедельник мы подадим протест. Мы все понимаем, что это не изменит исход, но судья, который дал 116–112 в пользу Бетербиева, должен быть привлечен к ответственности», — отметил Корнилов.

Судьи присудили победу Бетербиеву в Эр-Рияде с оценками 114–114, 113–115, 112–116. Глава Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, организовавший бой, назвал вердикт несправедливым. Промоутер Бивола Эдди Хирн потребовал запрета на дальнейшую работу одного из судей.

Сам Бивол отказался обсуждать судей и их вердикты, заявив: «Моя задача — выходить на ринг, делать всё по максимуму и завоевывать титулы». Это первое поражение Бивола за 24 боя на профессиональном уровне.

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