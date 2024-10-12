20 миллионов долларов за бой под чужими флагами. Почему встреча Бивола и Бетербиева — главное событие года

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В Эр-Рияде с субботы на воскресенье пройдет самое громкое событие года в боксе — за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе сразятся непобежденные Дмитрий Бивол из Петербурга и Артур Бетербиев из Дагестана. При этом выйдут они под флагами Кыргызстана и Канады. Легендам российского бокса не нравится этот бой, а Дмитрию Биволу приходится сдерживать еще и натиск бывшей жены.

Главное о боксерах

Дмитрию Биволу 33 года. Его рост 183 см, а вес — 79 килограммов. На профессиональном ринге он провел 23 боя, в каждом из которых побеждал, 12 раз делал это нокаутом. Последний поединок Бивола состоялся 1 июня 2024 года. Петербуржец защитил титулы WBA Super (7-я защита) и IBO (1-я защита), отправив в нокаут Малика Зинада из Ливии.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Его рост 182 см, вес — 79 килограммов. Он 20 раз побеждал в 20 поединках. В последний раз Артур боксировал 13 января 2024 года, когда победил Каллума Смита из Великобритании.

Биться будут сразу за пять основных чемпионских поясов, то есть за звание абсолютного чемпиона. Ни одному россиянину ранее это не удавалось, а здесь победа одного из них гарантирована. У Бивола пояса WBA и IBO, у Артура — IBF, WBC и WBO. Бой пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты. Несмотря на то что оба имеют российские паспорта и всегда называли себя российскими боксерами, драться они будут под разными флагами. Бивол — под флагом Кыргызстана, а Бетербиев — Канады.

Почему Бивол и Бетербиев выступают не под российскими флагами

Из-за событий на Украине против боев с участием россиян еще в 2022 году выступили авторитетный промоутер Top Rank Боб Арум и глава одной из самых престижных боксерских организаций, с которой невозможно не считаться, — WBC — Маурисио Сулейман.

«Мы не допускаем до боев граждан России и Беларуси, мы не поддерживаем спортсменов из этих двух стран», — говорил Сулейман в октябре 2023-го. Поэтому и Биволу, и Бетербиеву, чтобы продолжать боксировать, пришлось искать другие варианты.

О Дмитрии Биволе «Фонтанка» писала неоднократно — как он от безысходности перешел из любителей в профессионалы и как тренировался в Голливуде вместе со своим другом Сергеем Кузьминым. Хоть он и родился Кыргызстане, но с 11 лет живет в Петербурге, и здесь же произошло его становление как боксера. Его до сих пор тренирует легенда петербургского бокса Геннадий Машьянов. Ситуация изменилась в мае 2022 года. Перед боем с Саулем Альваресом Дмитрия вдруг объявили «боксером из Калифорнии», а за спиной повесили флаг Кыргызстана. После победы Бивол возмутился, что флаг сменили без его разрешения, но выбор был небольшим — иначе бой могли вообще отменить.

«Не хочу никого обидеть, но, если честно, у меня даже мысли не было выходить под флагом Кыргызстана. Я никогда не выходил под ним, когда был профессиональным боксером. Я выходил под российским флагом, потому что был членом сборной, находился на обеспечении сборной страны. Они кормили меня, возили. Это было само собой разумеющимся, что я выхожу под флагом России», — объяснял потом Бивол.

С того момента так и повелось. Сам Бивол не в восторге и всегда вешает в раздевалке рядом с флагом Кыргызстана российский триколор. Себя же он называет «советским человеком».

Позиция Бетербиева не такая принципиальная. В 2022-м он добровольно согласился выступать за Канаду, где жил почти десять лет и имел вид на жительство. При этом сначала он получил добро от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и бывшего главы Федерации бокса России Умара Кремлева, с которыми у него близкие отношения.

«Если бы они сказали, что не надо этого делать, то моего боя со Смитом-младшим, который принес чемпионский пояс мне и России, просто не было бы. Потому что мне четко сказали, что если у меня не будет гражданства Канады, то этого боя никогда не будет. И я был вынужден это сделать», — признался Бетербиев.

Бетербиев переехал в Канаду в 2013 году, чтобы начать профессиональную карьеру. При этом он неоднократно подчеркивал, что после ее завершения вернется в Россию. Саму ситуацию, при которой ему приходится выходить под канадским флагом, он называет вынужденной. В то же время семья Бетербиева тоже живет в Канаде, а у его детей, если верить Маурисио Сулейману, — канадское гражданство. Как бы то ни было, ни Бивол, ни Бетербиев никогда не отказывались от того, что они российские спортсмены. И это, как оказалось, тоже проблема.

Кому не нравится бой Бивола и Бетербиева

Их бой раскритиковал бывший абсолютный чемпион Костя Цзю. «Не хочу делать ставки на этот бой. У нас будет только один чемпион, а не два, к сожалению. Понятное дело, будет классный бой, но у меня даже нет желания его видеть. Немного этим расстроен», — говорил он в феврале.

А еще ранее Костя говорил, что Артур и Дмитрий должны продолжать бить иностранных боксеров, а не встречаться друг с другом. Против этого боя выступил и бывший чемпион по версии WBA и WBC Александр Поветкин. «Я бы не хотел этот бой, потому что дерутся два российских боксера. Сначала надо перебить иностранцев, а потом встречаться друг с другом», — уверен Поветкин.

Зато бывшая жена Бивола Екатерина, наоборот, будет рада его поражению.

При чем здесь жена Бивола?

Дмитрий ушел от нее в 2023 году после 16 лет отношений и двух совместных детей. Она уже выбрасывала мерч с его фамилией, обвиняла его в изменах и рукоприкладстве, публиковала фото с синяками. За несколько дней до боя с Бетербиевым Екатерина выложила в соцсетях список всех известных ей травм Бивола.

«После всех нападок на меня со стороны женщины легкого поведения Бивола, неуплаты алиментов на сыновей и полного отказа общаться с ними я хочу рассказать все, что знаю: у него усталостный перелом позвонка в спине, прооперированы все кисти — и не по одному разу. Локоть один точно, очень больные колени, левое ухо постоянно отекает, оно много раз сломано, а еще скапливалась много раз жидкость в глазу, он иногда плохо видел. Но главное — он трус! Нам нужна твоя победа, Артур», — написала Екатерина.

Впрочем, даже в случае поражения оба боксера получат огромные деньги.

Сколько денег получат за бой Бивол и Бетербиев

Гарантированный гонорар обоих боксеров — 10 млн долларов. Для каждого из них — это рекордные призовые в карьере. До этого Бивол максимум получал 3 млн за бой с Саулем Альваресом, а Бетербиев и того меньше — за бой с Каллумом Смитом он заработал около 2 млн.

Где смотреть бой Бивола и Бетербиева