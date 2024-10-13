Петербургский боксер Бивол проиграл Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Поражением петербургского боксера Дмитрия Бивола завершился бой за звание абсолютного чемпиона мира против Артура Бетербиева, который прошел 12 октября в Эр-Рияде.

Бой продлился все 12 запланированных раундов. В итоге один судья насчитал ничью 114:114, а два отдали победу Бетербиеву со счетом 115:113, 116:112. Бетербиев забрал все пять поясов (WBA Super, IBO, WBC, IBF и WBO) в полутяжёлом весе, которые стояли на кону.

Таким образом Бивол впервые проиграл в своей карьере. Теперь у него в 24 боях 23 победы и одно поражение. А Бетербиев остался непобежденным с 21 победой в 21 бое.