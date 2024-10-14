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Город Снег ожидается в Ленобласти. А для Петербурга есть хорошие новости

Снег ожидается в Ленобласти. А для Петербурга есть хорошие новости

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«Самые главные вопросы вчера и сегодня о снеге. Давайте подробно рассмотрим, что происходит в погоде», — пишет утром 14 октября главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем канале.

Сейчас над европейской частью России стоит антициклон с ясным небом и отрицательной температурой воздуха, а над Белоруссией — циклон с теплом и дождями, он будет смещаться к северу. Между этими воздушными массами находится фронтальный раздел. Такая ситуация ведёт к тому, что в районе Москвы, Твери осадки в виде дождя превратятся в мокрый снег, а вечером они придут на территорию восточных районов Ленинградской области. В ночь на вторник и в первой половине завтрашнего дня мокрый снег с дождём ожидается на востоке Ленобласти. Потом циклон уйдет к Белому морю, а с ним и мокрый снег — на север через Петрозаводск. «И на этом пока со снегом всё», — рассказывает Колесов.

В Петербурге же в начале недели ожидается однотипная погода, суточный ход температуры будет достаточно незаметным. Облаков много, поэтому будут и осадки — сегодня и завтра в виде мороси и небольшого дождя.

«Фон температуры воздуха в течение этих двух суток +7…+9 градусов. Ветер юго-восточный сегодня и северо-западный завтра, но значительного усиления ветра нет, даже завтра в тылу циклона более 10 м/с не ждем», — пишет синоптик.

А с середины недели к нам придет очень хорошая погода — благодаря антициклону с запада. Жары (как в середине октября 2018 года, до 16-19 градусов), не ждите. Но будет относительно тепло, сухо и солнечно. Этот период продлится, предположительно, до выходных дней. И только в начале следующей недели до нас снова доберутся циклоны.

«В Санкт-Петербурге ночные и утренние температуры в этот период будут не высокими +3…+6 градусов, а дневная температура в диапазоне +11…+13 градусов. Но давайте подождем начало этого периода и посмотрим, как будут развиваться атмосферные процессы, можно ли будет назвать его поздним бабьим летом, или что-то будет мешать этому», — отмечает Колесов.

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