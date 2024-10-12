Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

зап.

 764мм 64%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Военная полиция в рейде
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Главный бой года
Дома подвинут для ВСМ
Ушаковские бани снова в деле
Смерть во имя красоты
Сколько стоит хлеб и почему
Как живут в Феодосии
Путепровод в Пушкине
Город Доброе дело Общество «Согласовывали год». На набережной Пряжки появились лавочки, установленные петербуржцами

«Согласовывали год». На набережной Пряжки появились лавочки, установленные петербуржцами

1 184
4 комментария

В Петербурге установили скамейки и урны на Матисовом острове. Проект инициирован активистами, среди которых солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис. После года согласования с городскими властями проект, финансируемый за счет благотворительного концерта и личных средств, наконец реализован.

По словам активистов, на Матисовом острове, который силами неравнодушных петербуржцев стараются превратить в «Остров роз», не хватало мест для отдыха. В субботу на набережной реки Пряжки установили 7 лавок и 7 урн, каждая лавка весит около 450 кг, а урна — 150 кг.

1 из 6

«Мы не тратили бюджетные деньги, а собирали средства на благотворительном концерте. Это наша инициатива, и мы надеемся, что городские власти поддержат нас в дальнейшем», — отметила Анна-Мария.

Убирать разбросанные по территории окурки и упаковки и так приходилось местному садово-парковому предприятию, теперь мусор будет скапливаться в специально отведенном для этого месте — в новых урнах, что существенно облегчит задачу рабочим. «Я целый год занималась согласованием бесплатной для города установки урн и лавок. Важно, чтобы у нас была четкая юридическая процедура для подобных инициатив», — добавила солистка.

Летом прошлого года двое жителей Петербурга решили устроить бизнес на продаже кустовых роз, которые они под покровом ночи выкапывали на Матисовом острове. Злоумышленников ловили сами активисты совместно с полицией Петербурга.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
282694747
40 минут
Оно конечно молодцы….)Тем паче бюджет моет на любимый в печенках город М
Jot
32 минуты
"Я целый год занималась согласованием бесплатной для города установки урн и лавок. Важно, чтобы у нас была четкая юридическая процедура для подобных инициатив" Только вперед, с большим уважением. Но сначала - Слон! Он обещал.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Новости компаний
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06