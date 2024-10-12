«Согласовывали год». На набережной Пряжки появились лавочки, установленные петербуржцами

В Петербурге установили скамейки и урны на Матисовом острове. Проект инициирован активистами, среди которых солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис. После года согласования с городскими властями проект, финансируемый за счет благотворительного концерта и личных средств, наконец реализован.

По словам активистов, на Матисовом острове, который силами неравнодушных петербуржцев стараются превратить в «Остров роз», не хватало мест для отдыха. В субботу на набережной реки Пряжки установили 7 лавок и 7 урн, каждая лавка весит около 450 кг, а урна — 150 кг.

«Мы не тратили бюджетные деньги, а собирали средства на благотворительном концерте. Это наша инициатива, и мы надеемся, что городские власти поддержат нас в дальнейшем», — отметила Анна-Мария.

Убирать разбросанные по территории окурки и упаковки и так приходилось местному садово-парковому предприятию, теперь мусор будет скапливаться в специально отведенном для этого месте — в новых урнах, что существенно облегчит задачу рабочим. «Я целый год занималась согласованием бесплатной для города установки урн и лавок. Важно, чтобы у нас была четкая юридическая процедура для подобных инициатив», — добавила солистка.